عربي
13 طائرة أمريكية تحلق من قاعدة في أوكيناوا اليابانية لمرافقة طائرة بيلوسي
https://arabic.sputniknews.com/20220802/مقتل-قائد-بارز-في-القوات-اليمنية-إثر-مواجهات-مع-أنصار-الله-غربي-مأرب-1065907282.html
مقتل قائد بارز في القوات اليمنية إثر مواجهات مع "أنصار الله" غربي مأرب
مقتل قائد بارز في القوات اليمنية إثر مواجهات مع "أنصار الله" غربي مأرب
قُتل قائد بارز في قوات الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، إثر مواجهات مع جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة مأرب. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T13:53+0000
2022-08-02T13:53+0000
الحرب على اليمن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048844662_0:30:2783:1595_1920x0_80_0_0_63b61fbbf5b7fc5d44ab29b163485c98.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة سبوتنيك، بأن قائد جبهة جهم في مديرية صِرواح غربي مأرب، الرائد عبد الله الأقرع الجهمي، قُتل خلال مواجهات اندلعت بعد هجوم مباغت شنه مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله على مواقع للجيش اليمني باتجاه قرية الروضة.وأضاف أن الرائد الجهمي الذي يشغل أيضاً منصب مدير أمن مديرية صِرواح، قُتل على الفور فيما أصيب آخرون من الجيش ومقاتلون قبليون موالون له، خلال المواجهات التي استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة.وتأتي المواجهات قبيل ساعات من انتهاء هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن منذ أربعة أشهر، في حين تتواصل المساعي الدولية والإقليمية لتمديد أمدها ستة أشهر، في ظل اشتراطات لجماعة أنصار الله، إيقاف التحالف العربي عملياته العسكرية ورفع قيوده المفروضة على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، ودفع الحكومة رواتب كافة الموظفين العموميين من إيرادات النفط والغاز المنتج من مناطق سيطرتها.وفي الثاني من حزيران/يونيو الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من آب/أغسطس القادم.وتضمنت الهدنة المعلنة في الثاني من نيسان/أبريل الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/اليمن-مقتل-رجل-دين-في-ظروف-غامضة-بمحافظة-مأرب-1064173582.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048844662_310:0:2474:1623_1920x0_80_0_0_3189d9866b1d328786ee23dd87c7b7d3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, العالم العربي

مقتل قائد بارز في القوات اليمنية إثر مواجهات مع "أنصار الله" غربي مأرب

13:53 GMT 02.08.2022
© AFP 2022القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد "أنصار الله" الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022
تابعنا عبرTelegram
قُتل قائد بارز في قوات الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، إثر مواجهات مع جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة مأرب.
القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة سبوتنيك، بأن قائد جبهة جهم في مديرية صِرواح غربي مأرب، الرائد عبد الله الأقرع الجهمي، قُتل خلال مواجهات اندلعت بعد هجوم مباغت شنه مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله على مواقع للجيش اليمني باتجاه قرية الروضة.
وأضاف أن الرائد الجهمي الذي يشغل أيضاً منصب مدير أمن مديرية صِرواح، قُتل على الفور فيما أصيب آخرون من الجيش ومقاتلون قبليون موالون له، خلال المواجهات التي استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة.
الجيش اليمني اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
اليمن... مقتل رجل دين في ظروف غامضة بمحافظة مأرب
25 يونيو, 02:16 GMT
وتأتي المواجهات قبيل ساعات من انتهاء هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن منذ أربعة أشهر، في حين تتواصل المساعي الدولية والإقليمية لتمديد أمدها ستة أشهر، في ظل اشتراطات لجماعة أنصار الله، إيقاف التحالف العربي عملياته العسكرية ورفع قيوده المفروضة على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، ودفع الحكومة رواتب كافة الموظفين العموميين من إيرادات النفط والغاز المنتج من مناطق سيطرتها.
وفي الثاني من حزيران/يونيو الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من آب/أغسطس القادم.
وتضمنت الهدنة المعلنة في الثاني من نيسان/أبريل الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала