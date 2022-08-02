https://arabic.sputniknews.com/20220802/مقتل-قائد-بارز-في-القوات-اليمنية-إثر-مواجهات-مع-أنصار-الله-غربي-مأرب-1065907282.html

مقتل قائد بارز في القوات اليمنية إثر مواجهات مع "أنصار الله" غربي مأرب

مقتل قائد بارز في القوات اليمنية إثر مواجهات مع "أنصار الله" غربي مأرب

قُتل قائد بارز في قوات الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، إثر مواجهات مع جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة مأرب. 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T13:53+0000

2022-08-02T13:53+0000

2022-08-02T13:53+0000

الحرب على اليمن

العالم العربي

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القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة سبوتنيك، بأن قائد جبهة جهم في مديرية صِرواح غربي مأرب، الرائد عبد الله الأقرع الجهمي، قُتل خلال مواجهات اندلعت بعد هجوم مباغت شنه مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله على مواقع للجيش اليمني باتجاه قرية الروضة.وأضاف أن الرائد الجهمي الذي يشغل أيضاً منصب مدير أمن مديرية صِرواح، قُتل على الفور فيما أصيب آخرون من الجيش ومقاتلون قبليون موالون له، خلال المواجهات التي استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة.وتأتي المواجهات قبيل ساعات من انتهاء هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن منذ أربعة أشهر، في حين تتواصل المساعي الدولية والإقليمية لتمديد أمدها ستة أشهر، في ظل اشتراطات لجماعة أنصار الله، إيقاف التحالف العربي عملياته العسكرية ورفع قيوده المفروضة على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، ودفع الحكومة رواتب كافة الموظفين العموميين من إيرادات النفط والغاز المنتج من مناطق سيطرتها.وفي الثاني من حزيران/يونيو الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من آب/أغسطس القادم.وتضمنت الهدنة المعلنة في الثاني من نيسان/أبريل الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.

https://arabic.sputniknews.com/20220625/اليمن-مقتل-رجل-دين-في-ظروف-غامضة-بمحافظة-مأرب-1064173582.html

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الحرب على اليمن, العالم العربي