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موريتانيا.. السيطرة على حريق ضخم التهم 10 سفن بأحد موانئ البلاد.. صور
موريتانيا.. السيطرة على حريق ضخم التهم 10 سفن بأحد موانئ البلاد.. صور
أعلنت السلطات الموريتانية السيطرة على حريق ضخم شب بأحد الموانئ شمالي البلاد، وأتى بما في ذلك على 10 سفن صيد وباخرة. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T13:05+0000
2022-08-02T13:05+0000
موريتانيا
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وقال بيان رسمي إن حريقا اشتعل في ميناء الصيد التقليدي بمدينة نواذيبو شمالي البلاد، قبل أن تتم السيطرة عليه.وأضاف بيان إدارة الميناء في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، أن الحريق "الضخم" شب في إحدى سفن الصيد على مرسى التوسعة وأدى إلى اشتعال 10 سفن صيد، وباخرة راسية.وأكدت أن الحريق الذي اندلع مساء أمس "لم يسفر عن أية خسائر بشرية، وتمت السيطرة عليه بعد تدخل وحدة الإطفاء بالميناء ووحدات الإطفاء باسنيم وخفر السواحل وآسكنا"، وفق إعلام محلي.وقال موقع "الثوابت" إن جهود الإطفاء استغرقت أكثر من 5 ساعات متواصلة وتطلبت تدخل جميع سيارات الإطفاء في المدينة.وأضاف نقلا عن مصادر رسمية لم يسمها أن سبب الحريق "يعود لماس كهربائي في أحد السفن جراء أعمال صيانة كانت تخضع لها نجم عنه اشتعال السفينة قبل أن تمتد النيران إلى بقية السفن المتوقفة في التوسعة وتستحكم فيها لتشتعل الواحدة تلو الأخرى".
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موريتانيا.. السيطرة على حريق ضخم التهم 10 سفن بأحد موانئ البلاد.. صور

13:05 GMT 02.08.2022
© AFP 2022 / Duff Hughesتصاعد ألسنة اللهب والدخان في الهواء بعد اندلاع حريق في ملجأ إعصار أبردين في هونغ كونغ في وقت مبكر من يوم 27 يونيو 2021، حيث اجتاح الحريق أكثر من 12 سفينة، يستخدم العديد منها كمساكن بدوام كامل من قبل السكان المحليين والمغتربين، مع إرسال شخص واحد الى المستشفى.
تصاعد ألسنة اللهب والدخان في الهواء بعد اندلاع حريق في ملجأ إعصار أبردين في هونغ كونغ في وقت مبكر من يوم 27 يونيو 2021، حيث اجتاح الحريق أكثر من 12 سفينة، يستخدم العديد منها كمساكن بدوام كامل من قبل السكان المحليين والمغتربين، مع إرسال شخص واحد الى المستشفى. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / Duff Hughes
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أعلنت السلطات الموريتانية السيطرة على حريق ضخم شب بأحد الموانئ شمالي البلاد، وأتى بما في ذلك على 10 سفن صيد وباخرة.
وقال بيان رسمي إن حريقا اشتعل في ميناء الصيد التقليدي بمدينة نواذيبو شمالي البلاد، قبل أن تتم السيطرة عليه.
وأضاف بيان إدارة الميناء في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، أن الحريق "الضخم" شب في إحدى سفن الصيد على مرسى التوسعة وأدى إلى اشتعال 10 سفن صيد، وباخرة راسية.
وأكدت أن الحريق الذي اندلع مساء أمس "لم يسفر عن أية خسائر بشرية، وتمت السيطرة عليه بعد تدخل وحدة الإطفاء بالميناء ووحدات الإطفاء باسنيم وخفر السواحل وآسكنا"، وفق إعلام محلي.
وقال موقع "الثوابت" إن جهود الإطفاء استغرقت أكثر من 5 ساعات متواصلة وتطلبت تدخل جميع سيارات الإطفاء في المدينة.
وأضاف نقلا عن مصادر رسمية لم يسمها أن سبب الحريق "يعود لماس كهربائي في أحد السفن جراء أعمال صيانة كانت تخضع لها نجم عنه اشتعال السفينة قبل أن تمتد النيران إلى بقية السفن المتوقفة في التوسعة وتستحكم فيها لتشتعل الواحدة تلو الأخرى".
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