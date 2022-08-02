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https://arabic.sputniknews.com/20220802/موسكو-تحذر-الغرب-من-أن-عدم-الوفاء-بالتزامات-صفقة-الغذاء-سيحرم-العالم-ملايين-الأطنان-من-الحبوب--1065891329.html
موسكو تحذر الغرب من أن عدم الوفاء بالتزامات صفقة الغذاء سيحرم العالم ملايين الأطنان من الحبوب
موسكو تحذر الغرب من أن عدم الوفاء بالتزامات صفقة الغذاء سيحرم العالم ملايين الأطنان من الحبوب
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تحذر الغرب من أن عدم الوفاء بالتزامات صفقة الغذاء سيحرم العالم من ملايين... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T10:05+0000
2022-08-02T10:05+0000
روسيا
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وأشارت زاخاروفا إلى أن جزءا لا يتجزأ من اتفاقيات إسطنبول هو مذكرة تفاهم بين روسيا والأمم المتحدة لتعزيز تصدير الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.وتابعت: "الاتفاقات التي تم التوصل إليها تشكل حزمة واحدة، نحذر من محاولات إلغاء أو عدم تنفيذ الجزء الثاني من الحزمة. فبسبب السياسة غير المسؤولة للغرب، قد لا يتلقى العالم عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب الروسية".وكانت إسطنبول شهدت، في 22 يوليو/تموز، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الغذائية والسماد من روسيا، والمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية من ساحل البحر الأسود.ويتضمن الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود، من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أول سفينة محملة بالمواد الغذائية، وهي سفينة الشحن "رازوني" وتحت علم سيراليون، غادرت، يوم الاثنين، ميناء أوديسا؛ ومن المفترض أن تصل إلى إسطنبول، في الثاني من أغسطس/آب. ويقع الممر البحري، الذي تبحر عبره السفينة المحملة بالذرة، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.وتم التخطيط للعملية الإنسانية، بمشاركة نشطة من ضباط روس، يتواجدون في إطار مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/مصدر-لـسبوتنيك-سفينة-الحبوب-ستخضع-للتفتيش-في-ميناء-إسطنبول-1065877472.html
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موسكو تحذر الغرب من أن عدم الوفاء بالتزامات صفقة الغذاء سيحرم العالم ملايين الأطنان من الحبوب

10:05 GMT 02.08.2022
© Sputnik . Alexei Maishev / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تحذر الغرب من أن عدم الوفاء بالتزامات صفقة الغذاء سيحرم العالم من ملايين الأطنان من الحبوب الروسية.
وأشارت زاخاروفا إلى أن جزءا لا يتجزأ من اتفاقيات إسطنبول هو مذكرة تفاهم بين روسيا والأمم المتحدة لتعزيز تصدير الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.
وتابعت: "الاتفاقات التي تم التوصل إليها تشكل حزمة واحدة، نحذر من محاولات إلغاء أو عدم تنفيذ الجزء الثاني من الحزمة. فبسبب السياسة غير المسؤولة للغرب، قد لا يتلقى العالم عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب الروسية".
وكانت إسطنبول شهدت، في 22 يوليو/تموز، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الغذائية والسماد من روسيا، والمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية من ساحل البحر الأسود.

ويتضمن الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود، من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أول سفينة محملة بالمواد الغذائية، وهي سفينة الشحن "رازوني" وتحت علم سيراليون، غادرت، يوم الاثنين، ميناء أوديسا؛ ومن المفترض أن تصل إلى إسطنبول، في الثاني من أغسطس/آب.

ويقع الممر البحري، الذي تبحر عبره السفينة المحملة بالذرة، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

وتم التخطيط للعملية الإنسانية، بمشاركة نشطة من ضباط روس، يتواجدون في إطار مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.
سفينة محملة بالذرة رازوني تغادر أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
مصدر لـ"سبوتنيك": سفينة الحبوب ستخضع للتفتيش في ميناء إسطنبول
06:08 GMT
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