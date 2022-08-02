https://arabic.sputniknews.com/20220802/موسكو-مطالب-كييف-بإخلاء-الأراضي-المحررة-هي-رغبة-في-نزع-الشرعية-عن-الاستفتاء-1065880028.html
المكتب التمثيلي للوغانسك في موسكو: مطالب كييف بإخلاء الأراضي المحررة تهدف لنزع الشرعية عن الاستفتاء
المكتب التمثيلي للوغانسك في موسكو: مطالب كييف بإخلاء الأراضي المحررة تهدف لنزع الشرعية عن الاستفتاء
أكد رئيس المكتب التمثيلي للوغانسك في موسكو، روديون ميروشنيك، اليوم الثلاثاء، أن مطالب كييف بـ "الإخلاء الإلزامي" للأراضي المحررة هي رغبة في نزع الشرعية عن... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T07:12+0000
2022-08-02T07:12+0000
2022-08-02T07:30+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف: "إن مطالب أوكرانيا بـ"الإخلاء الإلزامي" للسكان من الأراضي المحررة هي رغبة في نزع الشرعية عن الاستفتاء المقبل"، ووفقا لميروشنيك، لا يمكن استبعاد فكرة أن يتم إعادة توطين السكان بالقوة.في وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن كييف قررت الإجلاء الإلزامي للسكان من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية التي تسيطر عليها كييف.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/مراسل-سبوتنيك-قذائف-هيمارس-الأمريكية-تدمر-مبان-ومنشآت-في-لوغانسك-1065879130.html
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روسيا
المكتب التمثيلي للوغانسك في موسكو: مطالب كييف بإخلاء الأراضي المحررة تهدف لنزع الشرعية عن الاستفتاء
07:12 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 07:30 GMT 02.08.2022) تابعنا عبر
أكد رئيس المكتب التمثيلي للوغانسك في موسكو، روديون ميروشنيك، اليوم الثلاثاء، أن مطالب كييف بـ "الإخلاء الإلزامي" للأراضي المحررة هي رغبة في نزع الشرعية عن الاستفتاء.
وأضاف: "إن مطالب أوكرانيا بـ"الإخلاء الإلزامي" للسكان من الأراضي المحررة هي رغبة في نزع الشرعية عن الاستفتاء المقبل"، ووفقا لميروشنيك، لا يمكن استبعاد فكرة أن يتم إعادة توطين السكان بالقوة.
في وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن كييف قررت الإجلاء الإلزامي للسكان من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية التي تسيطر عليها كييف.
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.