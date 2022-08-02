https://arabic.sputniknews.com/20220802/نانسي-بيلوسي-تصف-أيمن-الظواهري-بـالإرهابي-الحقير-بعد-مقتله-1065886694.html
نانسي بيلوسي تصف أيمن الظواهري بـ"الإرهابي الحقير" بعد مقتله
نانسي بيلوسي تصف أيمن الظواهري بـ"الإرهابي الحقير" بعد مقتله
أصدرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بيانا رسميا للتعليق على نجاح إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T09:30+0000
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2022-08-02T09:30+0000
نانسي بيلوسي
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وقالت بيلوسي في بيانها: "أعلن الرئيس بايدن أن أمريكا، بتوجيه منه، قتلت أيمن الظواهري، أحد كبار قادة القاعدة وعدو أمريكا وأحد العقول المدبرة لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001، يجب الثناء على الرئيس لقيادته القوية للحفاظ على سلامة الأمريكيين وتحقيق العدالة في هذا الإرهابي الحقير. "وأضاف: "في ظل حكم الرئيس بايدن والعديد من المتخصصين في الأمن القومي في أمتنا، تظل قدرات مكافحة الإرهاب الأمريكية منقطعة النظير، ولا يزال تصميم أمتنا على مطاردة الإرهابيين الذين يهددون عائلاتنا صارما".وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ليل الاثنين/الثلاثاء، مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا) أيمن الظواهري.يشار إلى أن نانسي بيلوسي قد تصل إلى تايوان مساء اليوم الثلاثاء، في زيارة ضمن جولة آسيوية تقوم لها حاليا، وهي خطوة حذرت الصين منها بشدة، وأكدت أنها ستتخذ "إجراءات قوية" في حال زيارتها للجزيرة التي تعتبرها بكين جزء لا يتجزأ من أراضيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/إعلام-مجلس-الأمن-القومي-الأمريكي-يقول-إن-إدارة-بايدن-ستدعم-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-1065853961.html
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نانسي بيلوسي, جو بايدن, العالم, أخبار أفغانستان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
نانسي بيلوسي تصف أيمن الظواهري بـ"الإرهابي الحقير" بعد مقتله
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أصدرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بيانا رسميا للتعليق على نجاح إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا) أيمن الظواهري.
وقالت بيلوسي في بيانها
: "أعلن الرئيس بايدن أن أمريكا، بتوجيه منه، قتلت أيمن الظواهري، أحد كبار قادة القاعدة وعدو أمريكا وأحد العقول المدبرة لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001، يجب الثناء على الرئيس لقيادته القوية للحفاظ على سلامة الأمريكيين وتحقيق العدالة في هذا الإرهابي الحقير. "
وأضاف: "في ظل حكم الرئيس بايدن والعديد من المتخصصين في الأمن القومي في أمتنا، تظل قدرات مكافحة الإرهاب الأمريكية منقطعة النظير، ولا يزال تصميم أمتنا على مطاردة الإرهابيين الذين يهددون عائلاتنا صارما".
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ليل الاثنين/الثلاثاء، مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا) أيمن الظواهري.
يشار إلى أن نانسي بيلوسي قد تصل إلى تايوان مساء اليوم الثلاثاء، في زيارة ضمن جولة آسيوية تقوم لها حاليا، وهي خطوة حذرت الصين منها بشدة، وأكدت أنها ستتخذ "إجراءات قوية" في حال زيارتها للجزيرة التي تعتبرها بكين جزء لا يتجزأ من أراضيها.