https://arabic.sputniknews.com/20220802/هجوم-إلكتروني-يعطل-موقع-المكتب-الرئاسي-في-تايوان-1065896460.html

هجوم إلكتروني يعطل موقع المكتب الرئاسي في تايوان

هجوم إلكتروني يعطل موقع المكتب الرئاسي في تايوان

تعرض موقع المكتب الرئاسي التايواني لهجوم إلكتروني، اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى تعطيله بالكامل. 02.08.2022, سبوتنيك عربي

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العالم

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وأكدت وكالة "رويترز" للأنباء، أن الموقع سيعاد إلى العمل قريبا بحسب مصدر داخل المكتب الرئاسي.يشار إلى أن بيلوسي قد تصل إلى تايوان مساء الثلاثاء، وتم إرسال رسالة التهديد في الصباح، وكتب في نص الرسالة أنه "لمنع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تم زرع ثلاث عبوات ناسفة في المطار"، بحسب ما ذكرت صحيفة "هوانكيو شيباو".وقد أخطرت إدارة المطار على الفور دائرة أمن المطارات ووزارة النقل وإدارة الطيران المدني والشرطة ووكالات إنفاذ القانون.لم يتم الإعلان عن إخلاء المطار، ولكن تم حث الموظفين على إظهار أقصى درجات اليقظة.في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن بيلوسي، على رأس وفد أمريكي، يجب أن تهبط بين الساعة 21.00 و22.30 يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (12.00 - 15.30 بتوقيت غرينيتش) في مطار سونغشان في تايبيه، ثم ستقضي الليلة في فندق جراند، وفي صباح يوم الأربعاء، ستزور البرلمان التايواني، حيث ستلتقي بقيادات الجزيرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220802/مصادر-إعلامية-من-المحتمل-أن-تتجه-طائرة-بيلوسي-نحو-تايوان-1065896384.html

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