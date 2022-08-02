https://arabic.sputniknews.com/20220802/هل-تتجه-العملية-السياسية-في-العراق-نحو-الصدام-المسلح-1065892683.html
هل تتجه العملية السياسية في العراق نحو الصدام المسلح؟
هل تتجه العملية السياسية في العراق نحو الصدام المسلح؟
02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T10:26+0000
2022-08-02T10:26+0000
2022-08-02T10:26+0000
استطلاعات الرأي
العراق
أخبار العراق اليوم
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العراق, أخبار العراق اليوم, опросы
هل تتجه العملية السياسية في العراق نحو الصدام المسلح؟
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