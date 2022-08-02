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هل تتجه العملية السياسية في العراق نحو الصدام المسلح؟
هل تتجه العملية السياسية في العراق نحو الصدام المسلح؟
02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T10:26+0000
2022-08-02T10:26+0000
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استطلاعات الرأي, العراق, أخبار العراق اليوم, опросы

هل تتجه العملية السياسية في العراق نحو الصدام المسلح؟

10:26 GMT 02.08.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubayeأنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022
أنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:29 GMT
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