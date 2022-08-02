https://arabic.sputniknews.com/20220802/واشنطن-توافق-على-صفقات-بيع-محتملة-لصواريخ-إلى-السعودية-والإمارات-بأكثر-من-5-مليارات-دولار-1065920694.html

واشنطن توافق على صفقات بيع محتملة لصواريخ إلى السعودية والإمارات بأكثر من 5 مليارات دولار

واشنطن توافق على صفقات بيع محتملة لصواريخ إلى السعودية والإمارات بأكثر من 5 مليارات دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية وافقت على صفقات بيع محتملة لمنظومة صاروخية إلى الإمارات بقيمة 2.24 مليار دولار، كما وافقت على بيع... 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T19:57+0000

2022-08-02T19:57+0000

2022-08-02T19:57+0000

رصد عسكري

العالم العربي

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي بوزارة الدفاع في بيان إن "وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لحكومة الإمارات العربية المتحدة للمنظومة الصاروخية عالية الارتفاع ثاد، ومحطات ثاد لمكافحة الحرائق والاتصالات والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 2.24 مليار دولار".وأوضح بيان وزارة الدفاع الأمريكية أن "السعودية طلبت شراء 300 صاروخ باتريوت".

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رصد عسكري, العالم العربي