https://arabic.sputniknews.com/20220802/واشنطن-توافق-على-صفقات-بيع-محتملة-لصواريخ-إلى-السعودية-والإمارات-بأكثر-من-5-مليارات-دولار-1065920694.html
واشنطن توافق على صفقات بيع محتملة لصواريخ إلى السعودية والإمارات بأكثر من 5 مليارات دولار
واشنطن توافق على صفقات بيع محتملة لصواريخ إلى السعودية والإمارات بأكثر من 5 مليارات دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية وافقت على صفقات بيع محتملة لمنظومة صاروخية إلى الإمارات بقيمة 2.24 مليار دولار، كما وافقت على بيع... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T19:57+0000
2022-08-02T19:57+0000
2022-08-02T19:57+0000
رصد عسكري
العالم العربي
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي بوزارة الدفاع في بيان إن "وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لحكومة الإمارات العربية المتحدة للمنظومة الصاروخية عالية الارتفاع ثاد، ومحطات ثاد لمكافحة الحرائق والاتصالات والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 2.24 مليار دولار".وأوضح بيان وزارة الدفاع الأمريكية أن "السعودية طلبت شراء 300 صاروخ باتريوت".
https://arabic.sputniknews.com/20220802/تدريبات-عسكرية-صينية-تطوق-تايوان-من-جميع-الجهات-في-الليلة-الأولى-لبيلوسي-فيها-صور---1065920231.html
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رصد عسكري, العالم العربي
واشنطن توافق على صفقات بيع محتملة لصواريخ إلى السعودية والإمارات بأكثر من 5 مليارات دولار
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية وافقت على صفقات بيع محتملة لمنظومة صاروخية إلى الإمارات بقيمة 2.24 مليار دولار، كما وافقت على بيع صواريخ باتريوت إلى السعودية بقيمة 3 مليارات دولار.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي بوزارة الدفاع في بيان إن "وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لحكومة الإمارات العربية المتحدة للمنظومة الصاروخية عالية الارتفاع ثاد، ومحطات ثاد لمكافحة الحرائق والاتصالات والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 2.24 مليار دولار".
وأضاف البيان أن "الخارجية (الأمريكية) وافقت أيضا على بيع محتمل إلى المملكة العربية السعودية لصواريخ باتريوت بقيمة 3 مليارات دولار".
وأوضح بيان وزارة الدفاع الأمريكية أن "السعودية طلبت شراء 300 صاروخ باتريوت".