https://arabic.sputniknews.com/20220802/واشنطن-توافق-على-صفقات-صواريخ-للسعودية-والإمارات-بأكثر-من-5-مليارات-دولار-1065922498.html
واشنطن توافق على صفقات صواريخ للسعودية والإمارات بأكثر من 5 مليارات دولار
واشنطن توافق على صفقات صواريخ للسعودية والإمارات بأكثر من 5 مليارات دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية وافقت على صفقات بيع محتملة لمنظومة صاروخية إلى الإمارات بقيمة 2.24 مليار دولار، كما وافقت على بيع... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T21:36+0000
2022-08-02T21:36+0000
2022-08-02T21:36+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي بوزارة الدفاع في بيان إن "وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لحكومة الإمارات العربية المتحدة للمنظومة الصاروخية عالية الارتفاع ثاد، ومحطات ثاد لمكافحة الحرائق والاتصالات والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 2.24 مليار دولار.وأضاف البيان أن "الخارجية وافقت أيضا على بيع محتمل إلى المملكة العربية السعودية لصواريخ باتريوت بقيمة 3 مليارات دولار"، موضحا أن "السعودية طلبت شراء 300 صاروخ باتريوت".في السياق ذاته، أوضح البيان أن حكومة دولة الإمارات كانت طلبت في وقت سابق شراء 96 طلقة صاروخية دفاع منطقة عالية الارتفاع (ثاد)؛ ومحطتي تحكم في الإطلاق THAAD LCS؛ ومحطتي ثاد للعمليات التكتيكية (TOS). ويشمل الاتفاق أيضًا الإصلاح والإرجاع، وتكامل النظام والسحب، وقطع الغيار والإصلاح؛ ومعدات الدعم والاختبار؛ (..) والعناصر الأخرى ذات الصلة بالدعم اللوجستي والبرنامجي.كما أكد البيان أن "الصفقة ستطور قدرات الإمارات للتعامل مع خطر الصواريخ البالستية القائم والمستقبلي في المنطقة وتقليص اعتمادها على القوات الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/أمريكا-تكشف-عن-الأسلحة-التي-تنشرها-في-الإمارات-لحمايتها-من-أنصار-الله-1058138784.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية
واشنطن توافق على صفقات صواريخ للسعودية والإمارات بأكثر من 5 مليارات دولار
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية وافقت على صفقات بيع محتملة لمنظومة صاروخية إلى الإمارات بقيمة 2.24 مليار دولار، كما وافقت على بيع صواريخ باتريوت إلى السعودية بقيمة 3 مليارات دولار.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي بوزارة الدفاع في بيان إن "وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لحكومة الإمارات العربية المتحدة للمنظومة الصاروخية عالية الارتفاع ثاد، ومحطات ثاد لمكافحة الحرائق والاتصالات والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 2.24 مليار دولار.
وأضاف البيان أن "الخارجية وافقت أيضا على بيع محتمل إلى المملكة العربية السعودية لصواريخ باتريوت بقيمة 3 مليارات دولار"، موضحا أن "السعودية طلبت شراء 300 صاروخ باتريوت".
في السياق ذاته، أوضح البيان أن حكومة دولة الإمارات
كانت طلبت في وقت سابق شراء 96 طلقة صاروخية دفاع منطقة عالية الارتفاع (ثاد)؛ ومحطتي تحكم في الإطلاق THAAD LCS؛ ومحطتي ثاد للعمليات التكتيكية (TOS). ويشمل الاتفاق أيضًا الإصلاح والإرجاع، وتكامل النظام والسحب، وقطع الغيار والإصلاح؛ ومعدات الدعم والاختبار؛ (..) والعناصر الأخرى ذات الصلة بالدعم اللوجستي والبرنامجي.
كما أكد البيان أن "الصفقة ستطور قدرات الإمارات للتعامل مع خطر الصواريخ البالستية القائم والمستقبلي في المنطقة وتقليص اعتمادها على القوات الأمريكية.