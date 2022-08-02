https://arabic.sputniknews.com/20220802/وزارة-الحج-والعمرة-السعودية-تصدر-توضيحا-جديدا-بخصوص-المعتمرين-من-خارج-المملكة-1065897373.html
وزارة الحج والعمرة السعودية تصدر توضيحا جديدا بخصوص المعتمرين من خارج المملكة
وزارة الحج والعمرة السعودية تصدر توضيحا جديدا بخصوص المعتمرين من خارج المملكة
أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية عدم اشتراط تقديم فحص "بي سي آر" سلبي للمعتمرين القادمين من خارج المملكة. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T11:38+0000
2022-08-02T11:38+0000
2022-08-02T11:38+0000
أخبار السعودية اليوم
وزارة الحج والعمرة السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1064865088_0:193:3071:1920_1920x0_80_0_0_e90f18b30968bbd7c62c1fb048f17a97.jpg
ووفقا لما نشرته جريدة "عكاظ" السعودية، فقد أكدت الوزارة أنها لم تعد تطالب المعتمرين من الخارج بفحص "بي سي آر" سلبي، أو بفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا قبل القدوم إلى المملكة.لكن الوزارة أكدت على ضرورة وجود "تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا".وأوضحت الوزارة أن "مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يوماً، تتضمن حرية التنقل خلالها بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن السعودية".ووفقا لبيان، نشرته الوزارة وقتها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوضحت أن موسم العمرة يبدأ في 30 يوليو/ تموز، لافتة إلى أن موقعها الإلكتروني يتضمن كل متطلبات إصدار التأشيرة، حيث يمكن للراغبين الاطلاع عليها.
https://arabic.sputniknews.com/20210821/السعودية-تستقبل-أولى-رحلات-المعتمرين-القادمين-من-الخارج-1049898819.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1064865088_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_75354cb8b68c2e476b6581d5e2566e81.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, وزارة الحج والعمرة السعودية
وزارة الحج والعمرة السعودية تصدر توضيحا جديدا بخصوص المعتمرين من خارج المملكة
تابعنا عبر
أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية عدم اشتراط تقديم فحص "بي سي آر" سلبي للمعتمرين القادمين من خارج المملكة.
ووفقا لما نشرته
جريدة "عكاظ" السعودية، فقد أكدت الوزارة أنها لم تعد تطالب المعتمرين من الخارج بفحص "بي سي آر" سلبي، أو بفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا قبل القدوم إلى المملكة.
لكن الوزارة أكدت
على ضرورة وجود "تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا".
وأوضحت الوزارة أن "مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يوماً، تتضمن حرية التنقل خلالها بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن السعودية".
وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت في منتصف يوليو/ تموز الماضي بدء استقبال طلبات إصدار تأشيرات العمرة من جميع دول العالم، مؤكدة أن إصدارها سيبدأ في الأول من شهر محرم.
ووفقا لبيان، نشرته الوزارة وقتها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوضحت أن موسم العمرة يبدأ
في 30 يوليو/ تموز، لافتة إلى أن موقعها الإلكتروني يتضمن كل متطلبات إصدار التأشيرة، حيث يمكن للراغبين الاطلاع عليها.