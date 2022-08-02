https://arabic.sputniknews.com/20220802/وزيرة-الطاقة-التونسية-تعديل-أسعار-المحروقات-ضروي-1065901954.html
وزيرة الطاقة التونسية: تعديل أسعار المحروقات ضروي
وزيرة الطاقة التونسية: تعديل أسعار المحروقات ضروي
قالت وزيرة الصناعة والطاقة في تونس، نائلة نويرة، اليوم الثلاثاء، إنه من الضروري مواصلة تعديل أسعار الطاقة. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T12:14+0000
2022-08-02T12:14+0000
2022-08-02T12:14+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1063701418_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4ebfeb3b754b0ad837fd34043c137c94.jpg
وتابعت الوزيرة حسب موقع إذاعة نسمة التونسية، أن تعديل أسعار الطاقة ضروري في ظل تضاعف دعم الطاقة 3 مرات في البلاد. وأكدت الوزيرة أن أسعار النفط التي بنيت عليها ميزانية 2022 كانت 72 دولارا للبرميل بينما يصل سعره حاليا إلى 108 دولارات، ما يعني ارتفاع فاتورة التمويل. واعتبرت الوزيرة أن تعديل أسعار الطاقة يوفر 16% من تمويل المحروقات في الميزانية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1063701418_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_16fd3765c6f515e3800ef876eed7d971.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
وزيرة الطاقة التونسية: تعديل أسعار المحروقات ضروي
تابعنا عبر
قالت وزيرة الصناعة والطاقة في تونس، نائلة نويرة، اليوم الثلاثاء، إنه من الضروري مواصلة تعديل أسعار الطاقة.
وتابعت الوزيرة حسب موقع إذاعة
نسمة التونسية، أن تعديل أسعار الطاقة ضروري في ظل تضاعف دعم الطاقة 3 مرات في البلاد.
وأكدت الوزيرة أن أسعار النفط التي بنيت عليها ميزانية 2022 كانت 72 دولارا للبرميل بينما يصل سعره حاليا إلى 108 دولارات، ما يعني ارتفاع فاتورة التمويل.
واعتبرت الوزيرة أن تعديل أسعار الطاقة يوفر 16% من تمويل المحروقات في الميزانية.