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وزيرة الطاقة التونسية: تعديل أسعار المحروقات ضروي
وزيرة الطاقة التونسية: تعديل أسعار المحروقات ضروي
قالت وزيرة الصناعة والطاقة في تونس، نائلة نويرة، اليوم الثلاثاء، إنه من الضروري مواصلة تعديل أسعار الطاقة. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T12:14+0000
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وتابعت الوزيرة حسب موقع إذاعة نسمة التونسية، أن تعديل أسعار الطاقة ضروري في ظل تضاعف دعم الطاقة 3 مرات في البلاد. وأكدت الوزيرة أن أسعار النفط التي بنيت عليها ميزانية 2022 كانت 72 دولارا للبرميل بينما يصل سعره حاليا إلى 108 دولارات، ما يعني ارتفاع فاتورة التمويل. واعتبرت الوزيرة أن تعديل أسعار الطاقة يوفر 16% من تمويل المحروقات في الميزانية.
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وزيرة الطاقة التونسية: تعديل أسعار المحروقات ضروي

12:14 GMT 02.08.2022
© Sputnik . Mariam.Gaderaاتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© Sputnik . Mariam.Gadera
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قالت وزيرة الصناعة والطاقة في تونس، نائلة نويرة، اليوم الثلاثاء، إنه من الضروري مواصلة تعديل أسعار الطاقة.
وتابعت الوزيرة حسب موقع إذاعة نسمة التونسية، أن تعديل أسعار الطاقة ضروري في ظل تضاعف دعم الطاقة 3 مرات في البلاد.
وأكدت الوزيرة أن أسعار النفط التي بنيت عليها ميزانية 2022 كانت 72 دولارا للبرميل بينما يصل سعره حاليا إلى 108 دولارات، ما يعني ارتفاع فاتورة التمويل.
واعتبرت الوزيرة أن تعديل أسعار الطاقة يوفر 16% من تمويل المحروقات في الميزانية.
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