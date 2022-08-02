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https://arabic.sputniknews.com/20220802/وزير-الخارجية-الياباني-لسنا-في-وضع-يسمح-لنا-بالتعليق-على-ما-يقال-عن-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان--1065892248.html
وزير الخارجية الياباني: لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق على ما يقال عن زيارة بيلوسي إلى تايوان
وزير الخارجية الياباني: لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق على ما يقال عن زيارة بيلوسي إلى تايوان
رفض وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي اليوم الثلاثاء التعليق على التقارير الإعلامية الأخيرة المتعلقة بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T10:18+0000
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أخبار تايوان
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طوكيو-سبوتنيك. وخلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الياباني، طلب أحد الصحفيين من هاياشي تقديم تقييم للتقارير الخاصة بزيارة بيلوسي إلى تايوان نيابة عن الحكومة اليابانية، فرد بالتاكيد على أهمية العلاقات المستقرة بين الولايات المتحدة والصين.وقال هاياشي "فيما يتعلق بالتقارير حول زيارة بيلوسي، فإن الحكومة اليابانية ليست في وضع يسمح لها بالتعليق عليها، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، تعتبر بلادنا عمومًا العلاقات المستقرة بين الولايات المتحدة والصين أمرًا مهمًا، كما أنها تخدم مصالح المجتمع الدولي".وفيما بدأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، جولتها الآسيوية، أمس الاثنين، بزيارة سنغافورة، والتقت عددا من المسؤولين هناك، فإن العلاقات بين أمريكا والصين تشهد توترا، على خلفية الخلاف القائم بين البلدين حول وضع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها في حين أن الجزيرة تتمتع بالحكم الذاتي،
https://arabic.sputniknews.com/20220802/الخارجية-الروسية-بشأن-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-واشنطن-تعمل-على-زعزعة-استقرار-العالم-1065885998.html
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أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية الياباني: لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق على ما يقال عن زيارة بيلوسي إلى تايوان

10:18 GMT 02.08.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEBرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي
رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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رفض وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي اليوم الثلاثاء التعليق على التقارير الإعلامية الأخيرة المتعلقة بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.
طوكيو-سبوتنيك. وخلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الياباني، طلب أحد الصحفيين من هاياشي تقديم تقييم للتقارير الخاصة بزيارة بيلوسي إلى تايوان نيابة عن الحكومة اليابانية، فرد بالتاكيد على أهمية العلاقات المستقرة بين الولايات المتحدة والصين.
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
الخارجية الروسية بشأن زيارة بيلوسي إلى تايوان: واشنطن تعمل على زعزعة استقرار العالم
09:19 GMT
وقال هاياشي "فيما يتعلق بالتقارير حول زيارة بيلوسي، فإن الحكومة اليابانية ليست في وضع يسمح لها بالتعليق عليها، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، تعتبر بلادنا عمومًا العلاقات المستقرة بين الولايات المتحدة والصين أمرًا مهمًا، كما أنها تخدم مصالح المجتمع الدولي".

وقد جذبت جولة بيلوسي الآسيوية، التي تشمل سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان، اهتمامًا دوليًا كبيرًا، بسبب ما تردد عن خطتها لزيارة تايوان، حيث حذرت الصين مرارًا وتكرارًا من أن واشنطن بمتابعة الرحلة ستنتهك مبدأ صين واحدة وتعرض العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين للخطر.

وفيما بدأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، جولتها الآسيوية، أمس الاثنين، بزيارة سنغافورة، والتقت عددا من المسؤولين هناك، فإن العلاقات بين أمريكا والصين تشهد توترا، على خلفية الخلاف القائم بين البلدين حول وضع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها في حين أن الجزيرة تتمتع بالحكم الذاتي،
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