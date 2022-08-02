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https://arabic.sputniknews.com/20220802/وسائل-الإعلام-الصين-تخطط-لاتخاذ-إجراءات-عسكرية-مضادة-ردا-على-زيارة-بيلوسي-لتايوان-1065895153.html
وسائل الإعلام: الصين تخطط لاتخاذ إجراءات عسكرية مضادة ردا على زيارة بيلوسي لتايوان
وسائل الإعلام: الصين تخطط لاتخاذ إجراءات عسكرية مضادة ردا على زيارة بيلوسي لتايوان
خططت الحكومة الصينية لعدد من الإجراءات المضادة ردًا على الزيارة المحتملة لرئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، بما في ذلك في المجال العسكري. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
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كتب عن ذلك على صفحته في تويتر اليوم الثلاثاء، هو شيجين، الصحفي في النسخة الصينية من صحيفة "غلوبال تايمز"، ورئيس التحرير السابق لهذه الصحيفة، حيث كتب موضحا:قد تكون زيارة رئيس مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي إلى تايوان هي الأولى من نوعها لسياسي أمريكي بهذه المرتبة خلال الـ25 عامًا الماضية. وكانت بكين قد حذرت الجانب الأمريكي مرارًا من أن الزيارة إذا تمت، فلن تبقى بدون عواقب، وستتخذ الصين إجراءات صارمة. وترى واشنطن أن بكين قد تتخذ خطوات في ظل الرحلة المحتملة التي ستؤدي إلى أزمة، من بينها إطلاق صواريخ أو إجراء مناورات عسكرية.
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وسائل الإعلام: الصين تخطط لاتخاذ إجراءات عسكرية مضادة ردا على زيارة بيلوسي لتايوان

11:05 GMT 02.08.2022
© Sputnikوسائل الإعلام: الصين تخطط لاتخاذ إجراءات عسكرية مضادة ردا على زيارة بيلوسي لتايوان
وسائل الإعلام: الصين تخطط لاتخاذ إجراءات عسكرية مضادة ردا على زيارة بيلوسي لتايوان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© Sputnik
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خططت الحكومة الصينية لعدد من الإجراءات المضادة ردًا على الزيارة المحتملة لرئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، بما في ذلك في المجال العسكري.
كتب عن ذلك على صفحته في تويتر اليوم الثلاثاء، هو شيجين، الصحفي في النسخة الصينية من صحيفة "غلوبال تايمز"، ورئيس التحرير السابق لهذه الصحيفة، حيث كتب موضحا:
على حد علمي، ردا على زيارة بيلوسي المحتملة لتايوان، صاغت بكين سلسلة من الإجراءات المضادة، بما في ذلك العمل العسكري.
قد تكون زيارة رئيس مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي إلى تايوان هي الأولى من نوعها لسياسي أمريكي بهذه المرتبة خلال الـ25 عامًا الماضية. وكانت بكين قد حذرت الجانب الأمريكي مرارًا من أن الزيارة إذا تمت، فلن تبقى بدون عواقب، وستتخذ الصين إجراءات صارمة. وترى واشنطن أن بكين قد تتخذ خطوات في ظل الرحلة المحتملة التي ستؤدي إلى أزمة، من بينها إطلاق صواريخ أو إجراء مناورات عسكرية.
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