https://arabic.sputniknews.com/20220802/يسعون-إلى-إسكاتها--محررو-دونباس-مقبلون-على-تطويق-مرابض-المدفعية-الأوكرانية-1065886199.html
يسعون إلى إسكاتها.. محررو دونباس مقبلون على تطويق مرابض المدفعية الأوكرانية
يسعون إلى إسكاتها.. محررو دونباس مقبلون على تطويق مرابض المدفعية الأوكرانية
أعلن دانييل بيزسونوف، النائب الأول لوزير إعلام جمهورية دونيتسك الشعبية، أن قوات الجمهورية التي تواصل جهودها لتحرير أراضي الجمهورية التي احتلتها القوات... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T09:17+0000
2022-08-02T09:17+0000
2022-08-02T09:25+0000
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال الخبير العسكري العقيد المتقاعد فيكتور بارانيتس لـ"سبوتنيك": "إن قوات دونيتسك تسعى إلى تطويق أفدييفكا من أجل إسكات ما وضعه الجيش الأوكراني فيها من قطع المدفعية لكي يواصل قصفه على مدينة دونيتسك وريفها".ولا يمكن أن توقف قوات جمهورية دونيتسك تقدمها بعد تطويق القوات الأوكرانية المتواجدة في أفدييفكا القريبة من مركز الجمهورية لأن المطلوب، ألا تستطيع القوات الأوكرانية مواصلة قصفها على دونيتسك، إبعاد المدفعية الأوكرانية حتى تبعد مرابضها عن مدينة دونيتسك بـ130 كيلومترا على الأقل.ويتوقع الخبير أن تتمكن قوات دونيتسك التي تواصل جهودها لطرد القوات الأوكرانية من أراضي جمهورية دونيتسك بمساعدة قوات قدمت من جمهورية لوغانسك المجاورة وروسيا، من "تسوية مشكلة أفدييفكا" بعد أسبوع إلى أسبوع ونصف الأسبوع. ثم يجب أن يواصل محررو منطقة دونباس تقدمهم نحو مدينتي سلافيانسك وكراماتورسك.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
يسعون إلى إسكاتها.. محررو دونباس مقبلون على تطويق مرابض المدفعية الأوكرانية
09:17 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 09:25 GMT 02.08.2022) تابعنا عبر
أعلن دانييل بيزسونوف، النائب الأول لوزير إعلام جمهورية دونيتسك الشعبية، أن قوات الجمهورية التي تواصل جهودها لتحرير أراضي الجمهورية التي احتلتها القوات الأوكرانية في الفترة 2014 – 2015، تسعى الآن إلى تطويق بلدة أفدييفكا.
وقال
الخبير العسكري العقيد المتقاعد فيكتور بارانيتس لـ"سبوتنيك": "إن قوات دونيتسك تسعى إلى تطويق أفدييفكا من أجل إسكات ما وضعه الجيش الأوكراني فيها من قطع المدفعية لكي يواصل قصفه على مدينة دونيتسك وريفها".
ولا يمكن أن توقف قوات جمهورية دونيتسك تقدمها بعد تطويق القوات الأوكرانية المتواجدة في أفدييفكا القريبة من مركز الجمهورية لأن المطلوب، ألا تستطيع القوات الأوكرانية مواصلة قصفها على دونيتسك، إبعاد المدفعية الأوكرانية حتى تبعد مرابضها عن مدينة دونيتسك بـ130 كيلومترا على الأقل.
ويتوقع الخبير أن تتمكن قوات دونيتسك التي تواصل جهودها لطرد القوات الأوكرانية من أراضي جمهورية دونيتسك بمساعدة قوات قدمت من جمهورية لوغانسك المجاورة وروسيا، من "تسوية مشكلة أفدييفكا" بعد أسبوع إلى أسبوع ونصف الأسبوع. ثم يجب أن يواصل محررو منطقة دونباس تقدمهم نحو مدينتي سلافيانسك وكراماتورسك.