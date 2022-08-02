https://arabic.sputniknews.com/20220802/-الدفاع-الروسية-إدارتي-زيلينسكي-وبايدن-مسؤولتان-عن-مذبحة-يلينوفكا-وعن-جرائم-حرب-أخرى-في-أوكرانيا-1065902965.html

الدفاع الروسية: إدارتي زيلينسكي وبايدن مسؤولتان عن مذبحة يلينوفكا وعن جرائم حرب أخرى في أوكرانيا

الدفاع الروسية: إدارتي زيلينسكي وبايدن مسؤولتان عن مذبحة يلينوفكا وعن جرائم حرب أخرى في أوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحملان... 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T12:40+0000

2022-08-02T12:40+0000

2022-08-02T12:43+0000

روسيا

العالم

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال كوناشينكوف في تعليقه على التصريحات الصادرة عن نظام كييف والتي أشاروا فيها إلى أنهم يتشاورون أمريكا قبل تنفيذ الاعتداءات: "المسؤولية السياسية والجنائية والأخلاقية عن مذبحة يلينوفكا وجرائم الحرب الأخرى في أوكرانيا، تتحملها إلى جانب زيلينسكي، إدارة بايدن بشكل مباشر".وتأتي تصريحات الدفاع الروسية، بعد أن رفض ممثل مديرية المخابرات المركزية في وزارة الدفاع الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، في مقابلة مع "التلغراف" في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، متحدثا عن استخدام الجيش الأوكراني لقاذفات الصواريخ الأمريكية المتعددة "هيمارز"، حيث رفض الرد بشكل مباشر والتعليق على صور الأقمار الصناعية التي يستخدمونها لمثل هذه الضربات، لكنه أشار إلى أنه قبل الضربات يتشاورون مع أمريكا، أنهم يستطيعون في النهاية إلغاء الضربات ، إذا "لم يكونوا راضين عن الهدف المقصود"، بحسب مزاعمه.قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن قصف مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في يلينوفكا كان متعمدا وحدث بسبب حقيقة أن المسلحين الموجودين هناك، ولا سيما من كتيبة "آزوف" (الإرهابية المتطرفة المحظورة في روسيا)، بدأوا في الإدلاء بشهاداتهم.دعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى إجراء تقييم موضوعي للجريمة التي ارتكبها القوميون الأوكرانيون في يلينوفكا.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220802/الخارجية-الروسية-تدعو-المجتمع-الدولي-لتقديم-تقييم-موضوعي-لجريمة-القوميين-الأوكرانيين-في-يلينوفكا-1065891543.html

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