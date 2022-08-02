https://arabic.sputniknews.com/20220802/-قبل-ترك-منصبه-سفير-أوكرانيا-لدى-ألمانيا-يطلب-لقاء-شولتز-للاعتذار-منه--1065906501.html
قبل ترك منصبه.. سفير أوكرانيا لدى ألمانيا يطلب لقاء شولتز للاعتذار منه
قبل ترك منصبه.. سفير أوكرانيا لدى ألمانيا يطلب لقاء شولتز للاعتذار منه
طلب السفير الأوكراني في ألمانيا أندريه ميلنيك، الذي سيترك منصبه قريبا، ويعود إلى كييف، لقاء المستشار الألماني أولاف شولتز قبل مغادرته، حيث يتوقع أن يعتذر عن... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T13:39+0000
2022-08-02T13:39+0000
2022-08-02T13:39+0000
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وقال ميلنيك في مقابلة مع تلفزيون "بيليد": "لقد قلت بالفعل إن هذا التعبير لم يكن مناسبا تماما، قلت إنني مستعد شخصيا للاعتذار إذا استقبلني المستشار قبل المغادرة. طلبت هذا الاجتماع، ومن خلاله سأوجه اعتذاري له".وردا على سؤال توضيحي حول ما إذا كان يعتقد أن المستشار الألماني سيستقبله، قال ميلنيك: "سنرى، أعتقد أنه من الجيد قبول شخص يغادر. ربما كنت قد تسببت في غضب في بعض الأحيان، لكن رغبتي الرئيسية كانت ولا تزال تقوية العلاقات بين ألمانيا وأوكرانيا".يذكر أن النائب في البوندستاغ (البرلمان الألماني)، سيفيم داجدالن، طالب بطرد السفير الأوكراني في برلين، أندريه ميلنيك، من ألمانيا، بعد أن وصف مستشار ألمانيا أولاف شولتس بـ"قطعة نقانق".وكتب النائب الألماني على تويتر: "كل من لا يطرد مؤيد النازية ميلنيك فقد الآن كل احترام الذات.. أولاف شولتز ليس قطعة سجق (نقانق)، إنه مستشار جمهورية ألمانيا، ويجب على ميلنيك احترام ذلك".وعُرف السفير الأوكراني في برلين بتصريحاته غير الدبلوماسية، فقد طالب ألمانيا مرارا بتزويد كييف بالأسلحة، وادعى أن الاتحاد الأوروبي لم يتحرك قدما في قضية الحظر المفروض على ناقلات الطاقة الروسية، واعترف بأنه يعتبر جميع الروس أعداء.وقبل ذلك اتهم ميلنيك الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، بإقامة "شبكة كاملة" من الاتصالات مع روسيا. وكثيرا ما لفتت وسائل الإعلام الألمانية الانتباه إلى تصريحات السفير مؤكدة عدم كفاءته الدبلوماسية.وأقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي سفراء بلاده لدى عدد من الدول الأوروبية، بينها ألمانيا بالإضافة إلى عدد كبير من دول العالم.وكانت مصادر إعلامية قد كشفت في وقت سابق، أنه قد يتم استدعاء السفير الأوكراني لدى ألمانيا إلى البلاد، حيث من المخطط أن يكلف بمهام نائب وزير الخارجية الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/رئيس-الحزب-الاشتراكي-الديمقراطي-في-البوندستاغ-يصف-السفير-الأوكراني-بأنه-تجاوز-حدوده-1058847320.html
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العالم, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
قبل ترك منصبه.. سفير أوكرانيا لدى ألمانيا يطلب لقاء شولتز للاعتذار منه
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طلب السفير الأوكراني في ألمانيا أندريه ميلنيك، الذي سيترك منصبه قريبا، ويعود إلى كييف، لقاء المستشار الألماني أولاف شولتز قبل مغادرته، حيث يتوقع أن يعتذر عن إهانته بوصفه "قطعة نقانق".
وقال ميلنيك في مقابلة مع تلفزيون "بيليد": "لقد قلت بالفعل إن هذا التعبير لم يكن مناسبا تماما، قلت إنني مستعد شخصيا للاعتذار إذا استقبلني المستشار قبل المغادرة. طلبت هذا الاجتماع، ومن خلاله سأوجه اعتذاري له".
وردا على سؤال توضيحي حول ما إذا كان يعتقد أن المستشار الألماني سيستقبله، قال ميلنيك: "سنرى، أعتقد أنه من الجيد قبول شخص يغادر. ربما كنت قد تسببت في غضب في بعض الأحيان، لكن رغبتي الرئيسية كانت ولا تزال تقوية العلاقات بين ألمانيا وأوكرانيا".
يذكر أن النائب في البوندستاغ (البرلمان الألماني)، سيفيم داجدالن، طالب بطرد السفير الأوكراني في برلين
، أندريه ميلنيك، من ألمانيا، بعد أن وصف مستشار ألمانيا أولاف شولتس بـ"قطعة نقانق".
وكتب النائب الألماني على تويتر: "كل من لا يطرد مؤيد النازية ميلنيك فقد الآن كل احترام الذات.. أولاف شولتز ليس قطعة سجق (نقانق)، إنه مستشار جمهورية ألمانيا، ويجب على ميلنيك احترام ذلك".
وعُرف السفير الأوكراني في برلين بتصريحاته غير الدبلوماسية، فقد طالب ألمانيا مرارا بتزويد كييف بالأسلحة، وادعى أن الاتحاد الأوروبي لم يتحرك قدما في قضية الحظر المفروض على ناقلات الطاقة الروسية، واعترف بأنه يعتبر جميع الروس أعداء.
وقبل ذلك اتهم ميلنيك الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، بإقامة "شبكة كاملة" من الاتصالات مع روسيا. وكثيرا ما لفتت وسائل الإعلام الألمانية الانتباه إلى تصريحات السفير مؤكدة عدم كفاءته الدبلوماسية.
وأقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي سفراء بلاده لدى عدد من الدول الأوروبية
، بينها ألمانيا بالإضافة إلى عدد كبير من دول العالم.
وكانت مصادر إعلامية قد كشفت في وقت سابق، أنه قد يتم استدعاء السفير الأوكراني لدى ألمانيا إلى البلاد، حيث من المخطط أن يكلف بمهام نائب وزير الخارجية الأوكراني.