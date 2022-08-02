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13 طائرة أمريكية تحلق من قاعدة في أوكيناوا اليابانية لمرافقة طائرة بيلوسي
https://arabic.sputniknews.com/20220802/13-مقاتلة-أمريكية-تحلق-من-قاعدة-في-أوكيناوا-اليابانية-لمرافقة-طائرة-بيلوسي-1065908579.html
13 طائرة أمريكية تحلق من قاعدة في أوكيناوا اليابانية لمرافقة طائرة بيلوسي
13 طائرة أمريكية تحلق من قاعدة في أوكيناوا اليابانية لمرافقة طائرة بيلوسي
حلقت 13 طائرة حربية مقاتلة أمريكية من قاعدة في أوكيناوا جنوبي اليابان لمرافقة طائرة بيلوسي في أثناء هبوطها في تايوان. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T13:59+0000
2022-08-02T14:04+0000
العالم
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أقلعت خمس طائرات من طراز "KC-135"، وثماني طائرات من طراز "F-15" من قاعدة كادينا الجوية في أوكيناوا جنوبي اليابان، بحسب ما ذكرت وكالة "nhk" اليابانية.
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13 طائرة أمريكية تحلق من قاعدة في أوكيناوا اليابانية لمرافقة طائرة بيلوسي

13:59 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 14:04 GMT 02.08.2022)
© flickr.com / RA.AZمقاتلة حربية سعودية من طراز "إف-15إس"
مقاتلة حربية سعودية من طراز إف-15إس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© flickr.com / RA.AZ
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يتبع
حلقت 13 طائرة حربية مقاتلة أمريكية من قاعدة في أوكيناوا جنوبي اليابان لمرافقة طائرة بيلوسي في أثناء هبوطها في تايوان.
أقلعت خمس طائرات من طراز "KC-135"، وثماني طائرات من طراز "F-15" من قاعدة كادينا الجوية في أوكيناوا جنوبي اليابان، بحسب ما ذكرت وكالة "nhk" اليابانية.
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