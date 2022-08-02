https://arabic.sputniknews.com/20220802/704-ملايين-دولار-قناة-السويس-تسجل-أعلى-إيراد-شهري-في-تاريخها-1065896169.html

704 ملايين دولار.. قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها

704 ملايين دولار.. قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها

سجلت قناة السويس، خلال شهر يوليو/تموز المنصرم، أعلى إيرادات شهرية في تاريخها بلغت 704 ملايين دولار، وفق معطيات رسمية. 02.08.2022, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في بيان صادر عن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، نشره الموقع الرسمي للقناة.وبحسب المعطيات سجلت قناة السويس في يوليو، أعلى معدل عبور شهري في تاريخها بلغ 2103 سفينة، مقارنة بعبور 1670 سفينة خلال شهر يوليو من عام 2021، بزيادة قدرها 25.9%.كما سجلت القناة أعلى حمولة صافية شهرية في تاريخها بلغت القناة 125.1 مليون طن، مقارنة بـ 105.8 مليون طن خلال يوليو من العام الماضي بزيادة بلغت 18.2%.وسجلت عائدات قناة السويس، أعلى إيراد شهري بلغ 704 مليون دولار مقابل 531.8 مليون دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 32.4 %، بحسب البيان.وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، فإن التقارير الملاحية لشهر يوليو 2022، كشفت "طفرة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي".وأضاف "ارتفعت أعداد ناقلات البترول بنسبة 60.2% لتحقق أعلى إيراد شهري لناقلات البترول على الإطلاق قدره 153 مليون دولار، كما زادت أعداد ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 31% لتحقق أعلى إيراد شهري لناقلات الغاز الطبيعي المسال على مدار تاريخ القناة قدره 52 مليون دولار".وأشار ربيع إلى أن سفن الصب (مخصصة لنقل البضائع غير المعبأة، ومن بينها الحبوب على اختلاف أنواعها والفحم وخام الأسمنت)، زادت الشهر الماضي بنسبة 21% "محققة أعلى إيراد شهري لسفن الصب في تاريخ القناة قدره 121 مليون دولار".كذلك "زادت معدلات عبور سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 8.8% محققة ثاني أعلى إيراد شهري لها قدره 314 مليون دولار"، وفق ذات المصدر.يشار إلى أن إحصائيات الملاحة خلال شهر يوليو كانت قد سجلت يوم 29 الشهر نفسه أعلى إيراد يومي في تاريخ القناة وثاني أعلى حمولة صافية يومية في تاريخها.وكشفت المعطيات أنه في ذلك اليوم عبرت قناة السويس 85 سفينة من الإتجاهين، بإجمالي حمولات صافية يومية قدرها 5.6 مليون طن، وحققت أعلى إيراد يومي في تاريخ القناة قدره 31.8 مليون دولار.

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