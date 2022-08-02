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8 جنيهات.. أسعار الذهب ترتفع في مصر خلال التعاملات المسائية
8 جنيهات.. أسعار الذهب ترتفع في مصر خلال التعاملات المسائية
ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، بشكل متصاعد، حيث سجلت ارتفاعا في أول اليوم بقيمة 7 جنيهات، ثم ارتفعت مرة أخرى في التعاملات المسائية إلى 8 جنيهات... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T17:03+0000
2022-08-02T17:03+0000
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وحسب تصريحات نقلها مصراوي عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، فقد أكد أن الارتفاع خلال التعاملات المسائية، جاء مواكبا لما شهدته الأسعار العالمية للذهب من ارتفاع.وبناء على هذه الارتفاعات صار سعر غرام الذهب عيار 14 / 689 جنيها، وعيار 18 / 885 جنيها للغرام.أما الذهب الأكثر شعبية في مصر وهو عيار 21 فقد أصبح سعره 1033 جنيها للغرام.ياتي ذلك بينما ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1781 دولارا للأوقية خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة زيادة قدرها 0.53%.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/الذهب-يواصل-ارتفاعه-الهادئ-في-السوق-المصرية-جنيهان-فقط-1063847451.html
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أسعار الذهب اليوم, أخبار مصر الآن

8 جنيهات.. أسعار الذهب ترتفع في مصر خلال التعاملات المسائية

17:03 GMT 02.08.2022
© shutterstockالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© shutterstock
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ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، بشكل متصاعد، حيث سجلت ارتفاعا في أول اليوم بقيمة 7 جنيهات، ثم ارتفعت مرة أخرى في التعاملات المسائية إلى 8 جنيهات للغرام الواحد.
وحسب تصريحات نقلها مصراوي عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، فقد أكد أن الارتفاع خلال التعاملات المسائية، جاء مواكبا لما شهدته الأسعار العالمية للذهب من ارتفاع.
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
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وبناء على هذه الارتفاعات صار سعر غرام الذهب عيار 14 / 689 جنيها، وعيار 18 / 885 جنيها للغرام.
أما الذهب الأكثر شعبية في مصر وهو عيار 21 فقد أصبح سعره 1033 جنيها للغرام.

وفيما ارتفع سعر الغرام عيار 24 إلى 1181 جنيها، فقد زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8264 جنيهًا.

ياتي ذلك بينما ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1781 دولارا للأوقية خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة زيادة قدرها 0.53%.
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