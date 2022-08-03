https://arabic.sputniknews.com/20220803/أستراليا-تعلن-البدء-بمراجعة-استراتيجية-كبيرة-لقوات-الدفاع-1065926836.html

أستراليا تعلن البدء بمراجعة استراتيجية كبيرة لقوات الدفاع

أستراليا تعلن البدء بمراجعة استراتيجية كبيرة لقوات الدفاع

قام رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز، بمراجعة استراتيجية كبيرة لقوات الدفاع الأسترالية، ووصفها بأنها ضرورية للدفاع عن الأمة وتجنب الصراع. 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T07:29+0000

2022-08-03T07:29+0000

2022-08-03T07:29+0000

العالم

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وأعلن ألبانيز عن المراجعة يوم أمس الأربعاء، والتي قال إنها ستعد الجيش على مدى العقد المقبل لمواجهة "البيئة الأمنية المتدهورة"، بحسب ما ذكر موقع "sbs" الأسترالي.وتعد هذه المراجعة هي الأولى منذ عام 2012، سيقودها قائد القوات الجوية المتقاعد أنجوس هيوستن، والرئيس السابق لقوات الدفاع الأسترالية (ADF) ووزير الدفاع السابق ستيفن سميث.وقال ألبانيز إنه يتعين على المراجعة تقديم "تقييم صريح" لقدرة الاستثمار بمليارات الدولارات في مشروعات دفاعية.التزم حزب العمال بالحفاظ على الإنفاق الدفاعي عند مستوى لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وأشار ألبانيز إلى أنه يتوقع أن يرتفع هذا الإنفاق في المستقبل، بحسب الموقع.وقال المتحدث باسم حركة الدفاع عن الحزب الليبرالي، أندرو هاستي، في بيان، إن الحكومة بحاجة إلى ضمان كي لا تؤدي المراجعة الاستراتيجية إلى تخفيضات في الإنفاق الدفاعي أو البرامج الدفاعية.وقال البيان: "قوات الدفاع الأسترالية بحاجة إلى قدرات كبيرة الآن، وليس المزيد من المراجعات والتخفيضات".ووفقا للموقع، فإن الهدف الأساسي للمراجعة هو "التحديث العسكري والتكنولوجي لرفع الجاهزية لمواجهة خطر نشوب نزاع عسكري".عندما سئل عن احتمال المواجهة العسكرية مع الصين، قال ألبانيز إن تركيز الحكومة ينصب على بذل كل ما في وسعها لتجنب الصراع.وأضاف: "أعتقد اعتقادا راسخا أن أحد الأهداف الرئيسية هو التأكد من أننا نتجنب الصراع، أعتقد أن هذا هو الهدف الذي يريد الشعب الأسترالي رؤيته".

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