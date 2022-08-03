https://arabic.sputniknews.com/20220803/أمريكا-واشنطن-تأمل-عودة-حوار-أعضاء-مجلس-الأمن-الـ5-الدائمين-------1065964411.html
أمريكا: واشنطن تأمل عودة حوار أعضاء مجلس الأمن الـ5 الدائمين
أمريكا: واشنطن تأمل عودة حوار أعضاء مجلس الأمن الـ5 الدائمين
أعرب المبعوث الأميركي لضبط التسلح ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية، بوني جينكينز، أن واشنطن تأمل في استئناف حوار الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن حينما تتصرف روسيا... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T20:47+0000
2022-08-03T20:47+0000
2022-08-03T20:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وأوضح جينكينز، خلال إفادة صحفية، أنه لم يعد هناك حوار بين الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن جراء الحرب في أوكرانيا.يذكر أنه، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدرت روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، بيانا مشتركا أعادت فيه التأكيد على أنه لا يمكن الانتصار في حرب نووية ويجب عدم خوضها أبدا.
https://arabic.sputniknews.com/20220803/روسيا-مستعدة-لقطع-العلاقات-الدبلوماسية-مع-أمريكا-1065924530.html
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العالم
أمريكا: واشنطن تأمل عودة حوار أعضاء مجلس الأمن الـ5 الدائمين
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أعرب المبعوث الأميركي لضبط التسلح ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية، بوني جينكينز، أن واشنطن تأمل في استئناف حوار الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن حينما تتصرف روسيا "بحسن نية"، بحسب ادعاءاته.
واشنطن - سبوتنيك. وأوضح جينكينز، خلال إفادة صحفية، أنه لم يعد هناك حوار بين الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن جراء الحرب في أوكرانيا.
وأضاف المبعوث الأمريكي: "هذا (الحوار) لا يمضي قدما، لكن كما تعلمون فالأعضاء الخمسة موجودون ونأمل أن نتمكن يوما ما من العودة إلى ذلك (الحوار)، عندما تتصرف روسيا بحسن نية، وتفعل ما نعتقد أنه بحاجة أن يحدث من حيث رؤيتهم بشأن أوكرانيا"، بحسب ادعاءاته.
يذكر أنه، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدرت روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، بيانا مشتركا أعادت فيه التأكيد على أنه لا يمكن الانتصار في حرب نووية ويجب عدم خوضها أبدا.