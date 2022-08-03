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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220803/أوكرانيا-عينت-عمدة-جديدا-لمنطقة-خيرسون-الخارجة-عن-سيطرة-كييف-1065943480.html
أوكرانيا عينت عمدة جديدا لمنطقة خيرسون الخارجة عن سيطرة كييف
أوكرانيا عينت عمدة جديدا لمنطقة خيرسون الخارجة عن سيطرة كييف
كشف ممثل الحكومة في البرلمان الأوكراني، تاراس ميلنيشوك، أن الحكومة وافقت على ترشيح ياروسلاف يانوشيفيتش لمنصب "عمدة" منطقة خيرسون الخارجة عن سيطرة كييف. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T11:52+0000
2022-08-03T11:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال ميلنيشوك لوكالة أنباء "أوكرانيا" إنه"تم الاتفاق على تعيين يانوشفيتش ياروسلاف عمدة لإدارة منطقة خيرسون".وفي 9 يوليو/حزيران، أقال الرئيس زيلينسكي غينادي لاغوتا من هذا المنصب وعيّن مكانه مؤقتًا النائب الأول لرئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون ديمتري بوتري.وخلال العملية العسكرية الخاصة، سيطر الجيش الروسي على مقاطعة خيرسون وجزر مطلة على ساحل بحر آزوف لمقاطعة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا، وقد تم تشكيل إدارات مدنية - عسكرية في هذه المناطق، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية في البث، وأعيدت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم. وأعلنت المناطق عن خطط لانضمام إلى روسيا الاتحادية.
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العالم

أوكرانيا عينت عمدة جديدا لمنطقة خيرسون الخارجة عن سيطرة كييف

11:52 GMT 03.08.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمدينة خيرسون
مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© Sputnik . РИА Новости
/
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كشف ممثل الحكومة في البرلمان الأوكراني، تاراس ميلنيشوك، أن الحكومة وافقت على ترشيح ياروسلاف يانوشيفيتش لمنصب "عمدة" منطقة خيرسون الخارجة عن سيطرة كييف.
وقال ميلنيشوك لوكالة أنباء "أوكرانيا" إنه"تم الاتفاق على تعيين يانوشفيتش ياروسلاف عمدة لإدارة منطقة خيرسون".
وفي 9 يوليو/حزيران، أقال الرئيس زيلينسكي غينادي لاغوتا من هذا المنصب وعيّن مكانه مؤقتًا النائب الأول لرئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون ديمتري بوتري.
وخلال العملية العسكرية الخاصة، سيطر الجيش الروسي على مقاطعة خيرسون وجزر مطلة على ساحل بحر آزوف لمقاطعة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا، وقد تم تشكيل إدارات مدنية - عسكرية في هذه المناطق، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية في البث، وأعيدت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم. وأعلنت المناطق عن خطط لانضمام إلى روسيا الاتحادية.
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