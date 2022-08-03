https://arabic.sputniknews.com/20220803/أول-شركة-طيران-تحصل-على-تصريح-للتحليق-من-إسرائيل-فوق-السعودية-1065963496.html

أول شركة طيران تحصل على تصريح للتحليق من إسرائيل فوق السعودية

أول شركة طيران تحصل على تصريح للتحليق من إسرائيل فوق السعودية

أصبحت "طيران سيشل" هي أول شركة طيران تحصل على تصريح للتحليق بطائرة انطلقت من إسرائيل في الأجواء السعودية. 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T19:18+0000

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إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

السعودية

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وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية: "قامت "طيران سيشل" (الناقل الوطني لجمهورية سيشل) بتشغيل رحلة طيران صباح اليوم (الأربعاء) فوق المملكة العربية السعودية، من إسرائيل إلى (جزيرة) ماهيه في سيشل".وأضافت: "تعتبر شركة الطيران هي الأولى التي تحصل على الموافقة من السعوديين، وتقوم بتشغيل رحلات جوية من إسرائيل تمر فوق أراضي المملكة العربية السعودية وليس الإمارات".وأشارت إلى أنه "من المفترض أن تكون "طيران سيشل" هي الأولى، وليس الأخيرة، التي تحصل على الموافقة المطلوبة، مما سيوفر وقت الرحلة والتكاليف على شركات الطيران، والتي ينبغي في النهاية أن تصل إلى جيب المستهلك وتخفض أسعار الرحلات الجوية إلى ومن إسرائيل إلى مختلف وجهات الشرق".وقدمت شركة "إلعال" أكبر شركات الطيران الإسرائيلية طلبا للطيران فوق السعودية منذ حوالي ثلاثة أسابيع، لكنها لم تتلق ردا رسميا بعد، ولا تزال رحلات الشركة إلى الشرق غير مصرح لها بالتحليق فوق المملكة، وفق الصحيفة.كما أعلنت "أركياع" (أركيا)، ثاني أكبر شركة طيران في إسرائيل أنها تدرس إطلاق رحلات جوية مباشرة إلى تايلاند، وستقوم بتسيير رحلات إلى الهند عند الموافقة على الطريق القصير عبر السعودية.وتشير التقديرات إلى أن المزيد من شركات الطيران الأجنبية من الشرق ستبدأ في تشغيل رحلات مباشرة من وإلى إسرائيل عند اكتمال هذه الخطوة، وستكون جميع شركات الطيران قادرة على الطيران بسهولة فوق السعودية.

https://arabic.sputniknews.com/20220716/إسرائيل-تضيف-مدينة-جدة-السعودية-إلى-لوحة-الطيران-بمطار-بن-غوريون-1065148714.html

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