أيسلندا.. بركان يثور مجددا قرب العاصمة.. فيديو
© AP Photo / Marco Di Marcoموقع ثوران بركان فاغرادالسفجال في شبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا في 21 مارس 2021
© AP Photo / Marco Di Marco
قال مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي (IMO) ، اليوم الأربعاء إن بركانا ثار في أيسلندا بالقرب من العاصمة ريكيافيك، فيما أظهرت صور حية على وسائل الإعلام المحلية حمما تنفجر من شق في قشرة أرض
وقع الانفجار على بعد 40 كيلومترا (25 ميلا) من ريكيافيك، بالقرب من موقع بركان جبل فاجرادالسفيال الذي اندلع لمدة ستة أشهر في مارس-سبتمبر 2021، مما أثار إعجاب السياح والمتفرجين الذين توافدوا على المكان لتوثيق الحدث.
Reykjanes on fire (again): Here’s the moment the @mblfrettir webcam discovers the new eruption at Fagradalsfjall, Iceland (around 13:27 local time). Livestream can be viewed at https://t.co/wvSA7XvtsR #Iceland #icelandvolcano #icelandquakes #volcano pic.twitter.com/UWPBuCqtIb— Benjamin Hennig (@geoviews) August 3, 2022
WATCH: A volcano close to the capital of Iceland and the country’s main airport has began to erupt, the country’s meteorological authorities said. the eruption is near the Fagradalsfjall mountain, 32 kilometers (20 miles) southwest of the capital, Reykjavik #Iceland #Volcano pic.twitter.com/nHQUIoMHCy— BNN Newsroom (@BNNBreaking) August 3, 2022
وكتبت المنظمة البحرية الدولية التي تراقب النشاط الزلزالي على تويتر، "بدأ الثوران بالقرب من فاجرادالسفيال. لم يتم تأكيد الموقع الدقيق بعد".
Eruption has started near Fagradalsfjall. Exact location has yet to be confirmed.— Icelandic Meteorological Office - IMO (@Vedurstofan) August 3, 2022
وقالت في وقت لاحق إن ثوران البركان بدأ في وادي "ميرادالير على بعد 1.5 كيلومتر شمال ستورا هروت".
وقالت هيئة المطارات الوطنية في أيسلندا لوكالة فرانس برس إن أي رحلات جوية لم تتأثر في الوقت الحالي.
24 مارس 2021, 12:17 GMT
ينتمي جبل فاجرادالسفيال إلى نظام Krysuvik البركاني في شبه جزيرة ريكيانيس في جنوب غرب أيسلندا.
تمتلك أيسلندا 32 نظاما بركانيا تعتبر نشطة حاليا، وهو أعلى رقم في أوروبا. تشهد البلاد ثورانا كل خمس سنوات في المتوسط.
تقع الجزيرة الشاسعة بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية على امتداد منتصف حيد وسط المحيط الأطلسي (الأطلسي ريدج)، وهو صدع في قاع المحيط يفصل بين الصفائح التكتونية في أوراسيا وأمريكا الشمالية.