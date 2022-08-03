https://arabic.sputniknews.com/20220803/إسرائيل-تقرر-تمديد-حالة-التأهب-في-مستوطنات-غلاف-غزة-ليوم-آخر-على-الأقل-1065958855.html

إسرائيل تقرر تمديد حالة التأهب في مستوطنات "غلاف غزة" ليوم آخر على الأقل

إسرائيل تقرر تمديد حالة التأهب في مستوطنات "غلاف غزة" ليوم آخر على الأقل

أعلنت إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، تمديد حالة التأهب التي فرضتها في مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة" ليوم آخر على الأقل، تحسبا لإقدام حركة "الجهاد الإسلامي" على رد... 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T16:35+0000

2022-08-03T16:35+0000

2022-08-03T16:35+0000

أخبار قطاع غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إنه في نهاية تقييم للوضع في المؤسسة العسكرية​​، تقرر استمرار التأهب في غلاف غزة ليوم آخر على الأقل".وأضافت أنه "سيتم إجراء تقييم آخر للوضع هذا المساء (الأربعاء)، حوالي الساعة 9:00 مساء".وبحسب القناة فإن إغلاق الطرق القريبة من الحدود مع قطاع غزة ناجم عن مخاوف الجيش الإسرائيلي من هجوم بصواريخ مضادة للدبابات أو إطلاق صواريخ من قبل حركة الجهاد الإسلامي، ردا على اعتقال القيادي البارز في التنظيم بسام السعدي شمالي الضفة الغربية.أوري، وهو من سكان مستوطنة سديروت، قال للقناة: "لم أرسل الأطفال إلى المعسكرات الصيفية اليوم لأن لدينا مخاوف. لا نريد المجازفة (..) يسأل الأطفال عن سبب وجودهم في المنزل اليوم ونوضح لهم أنه في بعض الأيام من الأفضل البقاء في المنزل، نام الأطفال أيضا الليلة الماضية في الغرف المحصنة".ومساء أمس الثلاثاء، قرر الجيش الإسرائيلي في نهاية تقييم للوضع الإبقاء على الطرق والمحاور الرئيسية في الجنوب مغلقة.وتشمل الإجراءات التي اتخذها الجيش صباح أمس إغلاق مناطق وطرق بالقرب من السياج الحدودي بقطاع غزة".وقال الجيش في بيان إن المناطق التي سيتم إغلاقها هي جميع الطرق الزراعية المؤدية لمستوطنات ما يسمى غلاف غزة عبر الطريق 232 الممتد على طول مستوطنات الغلاف.بالإضافة إلى ذلك، تقرر إغلاق شاطئ زيكيم أمام الزوار ووقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت وإغلاق معبر إيريز (بيت حانون) أمام حركة العمال الفلسطينيين، وفق بيان الجيش.وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بالإضافة إلى إغلاق محطة القطار في سديروت وإلغاء الخط بين عسقلان ونتيفوت، سيتم إغلاق الطريق السريع رقم 4 من تقاطع زيكيم والطريق السريع 34 من تقاطع ياد مردخاي إلى تقاطع نيرعم.وأضاف الجيش: "يتم التأكيد على أنه سيتم إغلاق المنطقة أمام حركة المرور خوفا من تهديد مباشر ولمنع إلحاق ضرر محتمل بالمدنيين".وأعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مساء الاثنين، حالة الاستنفار ورفع الجاهزية لدى عناصرها والوحدات القتالية العاملة.وقالت السرايا في بيان مقتضب: "نعلن حالة الاستنفار ورفع الجاهزية، تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين"، بحسب قناة "فلسطين اليوم".ومساء الاثنين، اعتقلت قوة من شرطة حرس الحدود والجيش الإسرائيليين، القيادي بالحركة بسام السعدي (61 عاما)، من منزل في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل فلسطيني.

https://arabic.sputniknews.com/20220802/إسرائيل-تغلق-طرقا-وشواطئ-وتوقف-القطارات-في-الجنوب-خوفا-من-رد-الجهاد-على-اعتقال-السعدي-1065877977.html

https://arabic.sputniknews.com/20220801/مقتل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-خلال-مواجهات-في-مخيم-جنين-1065873306.html

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أخبار قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم