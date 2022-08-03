https://arabic.sputniknews.com/20220803/إعلام-تركي-وفد-من-20-شخصا-يفتش-السفينة-الأوكرانية-المحملة-بالحبوب-في-إسطنبول-1065925723.html

إعلام تركي: وفد من 20 شخصا يفتش السفينة الأوكرانية المحملة بالحبوب في إسطنبول

إعلام تركي: وفد من 20 شخصا يفتش السفينة الأوكرانية المحملة بالحبوب في إسطنبول

كشفت وسائل إعلام تركية، صباح اليوم الأربعاء، أن سفينة "رازوني" المحملة بالحبوب الأوكرانية ستخضع لتفتيش من وفد مكون من 20 شخصا. 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T06:45+0000

2022-08-03T06:45+0000

2022-08-03T06:49+0000

العالم

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وذكرت قناة "إن تي في" التركية نقلا عن مصادر خاصة أن الوفد المكون من 20 شخصا سيبدأ عملية التفتيش على أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية في الساعات القليلة المقبلة في ميناء إسطنبول.وأضاف المصدر للقناة أن "التفتيش سوف يقوم به وفد من 20 شخصا يتألف من ممثلين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وبعد هذه الإجراءات ستبحر الباخرة في رحلتها إلى لبنان".وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم أمس الثلاثاء، عن وصول أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية إلى إسطنبول، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق من قبل أوكرانيا وروسيا، مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وقالت الدفاع التركية، في بيان "وصول سفينة رازوني المحملة بالذرة إلى مدخل مضيق إسطنبول ورسوها في المكان المخصص لها".وكانت إسطنبول شهدت، في 22 يوليو/تموز، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الغذائية والسماد من روسيا، والمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية من ساحل البحر الأسود.ويتضمن الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود، من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أول سفينة محملة بالمواد الغذائية، وهي سفينة الشحن "رازوني" وتحت علم سيراليون، غادرت، يوم الاثنين، ميناء أوديسا؛ ومن المفترض أن تصل إلى إسطنبول، في الثاني من أغسطس/آب.ويقع الممر البحري، الذي تبحر عبره السفينة المحملة بالذرة، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.وتم التخطيط للعملية الإنسانية، بمشاركة نشطة من ضباط روس، يتواجدون في إطار مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.

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العالم