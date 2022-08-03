https://arabic.sputniknews.com/20220803/إيرباص-تلغي-بقية-صفقة-مستحقة-للخطوط-الجوية-القطرية-لشراء-طائرات-1065956584.html
"إيرباص" تلغي بقية صفقة مستحقة للخطوط الجوية القطرية لشراء طائرات
"إيرباص" تلغي بقية صفقة مستحقة للخطوط الجوية القطرية لشراء طائرات
قررت شركة إيرباص إلغاء ماتبقى بالكامل من صفقة مستحقة للخطوط الجوية القطرية لشراء طائرات من طراز A350. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T15:08+0000
2022-08-03T15:08+0000
2022-08-03T15:08+0000
العالم العربي
قطر
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ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" كذلك عن الشركة أنها قررت قطع كل علاقاتها التجارية الجديدة مع الشركة القطرية، واصفة ذلك بالتحول المأساوي للنزاع الذي شهده الجانبان، إلا أنه لم يصدر أي تعليق رسمي عن قطر أو إيرباص على تلك الأنباء بعد.وفي وقت سابق، اتهم أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات بالتصرف مثل "المتنمر"، في الوقت الذي لا يبدو فيه حل قريب لنزاعهما بشأن مشكلة تقشير طلاء الطائرات.وتخوض الخطوط الجوية القطرية والشركة الرائدة في صناعة الطائرات معركة في المحاكم البريطانية منذ أشهر على خلفية مشكلة الطلاء التي شهدت توقيف الخطوط الجوية القطرية لـ 23 طائرة من طراز "A350".وتطالب الخطوط الجوية القطرية بتعويض قدره مليار دولار عن الأضرار الناجمة عن تقشير الطلاء والتي تقول إنها تشكل تهديدا لمانع الصعق.في العام الماضي، أوقفت شركة الطيران جزءا من أسطولها من طائرات A350، وطالبت بتعويض قدره 200 ألف دولار يوميا عن كل طائرة توقفت عن العمل.بدورها، ردت شركة إيرباص بإلغاء طلبية تزيد قيمتها على 6 مليارات دولار لشراء 50 طائرة من طراز A321 من الخطوط الجوية القطرية، ثاني أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط وأحد أكبر عملائها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, قطر
"إيرباص" تلغي بقية صفقة مستحقة للخطوط الجوية القطرية لشراء طائرات
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قررت شركة إيرباص إلغاء ماتبقى بالكامل من صفقة مستحقة للخطوط الجوية القطرية لشراء طائرات من طراز A350.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية
"بي بي سي" كذلك عن الشركة أنها قررت قطع كل علاقاتها التجارية الجديدة مع الشركة القطرية، واصفة ذلك بالتحول المأساوي للنزاع الذي شهده الجانبان، إلا أنه لم يصدر أي تعليق رسمي عن قطر أو إيرباص على تلك الأنباء بعد.
وفي وقت سابق، اتهم أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات بالتصرف مثل "المتنمر"، في الوقت الذي لا يبدو فيه حل قريب لنزاعهما بشأن مشكلة تقشير طلاء الطائرات.
وتخوض الخطوط الجوية القطرية
والشركة الرائدة في صناعة الطائرات معركة في المحاكم البريطانية منذ أشهر على خلفية مشكلة الطلاء التي شهدت توقيف الخطوط الجوية القطرية لـ 23 طائرة من طراز "A350".
وتطالب الخطوط الجوية القطرية بتعويض قدره مليار دولار عن الأضرار الناجمة عن تقشير الطلاء والتي تقول إنها تشكل تهديدا لمانع الصعق.
في العام الماضي، أوقفت شركة الطيران جزءا من أسطولها من طائرات A350، وطالبت بتعويض قدره 200 ألف دولار يوميا عن كل طائرة توقفت عن العمل.
بدورها، ردت شركة إيرباص بإلغاء طلبية تزيد قيمتها على 6 مليارات دولار لشراء 50 طائرة من طراز A321 من الخطوط الجوية القطرية، ثاني أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط وأحد أكبر عملائها.