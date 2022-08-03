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https://arabic.sputniknews.com/20220803/افتتاح-مكتبة-روسية-للأطفال-واليافعين-في-دمشق-1065952375.html
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين في دمشق
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين في دمشق
تم اليوم افتتاح جناح خاص للكتب باللغة الروسية في مكتبة دمشق التربوية، وذلك بهدف تطوير الصلات والروابط الثقافية والتعليمية بين سوريا وروسيا، وفق القائمين على... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T14:22+0000
2022-08-03T14:22+0000
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وشهد حفل الافتتاح، إضافة أكثر من نحو 500 كتاب جديد باللغة الروسية قام بتقديمها المركز العلمي الثقافي الروسي بدمشق، ضمن جناح خاص في (المكتبة التربوية) التي تعد أضخم المكتبات التي تديرها وزارة التربية في سوريا.وأعلن الدكتور علي الأحمد المستشار الإعلامي في المركز الثقافي الروسي أن افتتاح المكتبة حدث هام جدا سيسهم في تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.وكشف الأحمد عن أنه سيتم افتتاح فروع جديدة للمكتبة الروسية في كل من محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص والسويداء ودرعا، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات تلقى تشجيعا من قبل وزارة التربية السورية التي تعتبر نشاط الجالية الروسية بمثابة توعية ذات أهمية كبيرة في الحياة الاجتماعية.وعلى هامش افتتاح المكتبة الروسية عرض أطفال المركز الثقافي الروسي لوحاتهم الفنية والتي حملت عنوان "المحبة لروسيا".وأشارت آية شحادة مسؤولة العلاقات الثقافية في المركز الثقافي الروسي إلى اللوحات أن المعرض جمع الأطفال السوريين والروس الذين قدموا رسائل محبة تجسدت على هيئة لوحات فنية صغيرة جمعت بين الفن السوري والروسي، فشكلت حالة فنية خاصة.وبينت شحادة في تصريح لـ"سبوتنيك" أن عدد اللوحات المشاركة في المعرض 30 لوحة رسمت من قبل أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عاماً.واعتبرت الحمصي في تصريح لـ"سبوتنيك" أن هذا الحدث له مدلولاته الثقافية لجهة نشر اللغة الروسية في سوريا باعتبارها عامل الأساس في تعزيز التواصل بين البلدين.
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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, روسيا

افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين في دمشق

14:22 GMT 03.08.2022
© Sputnik . NOUR MOLHEMافتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© Sputnik . NOUR MOLHEM
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تم اليوم افتتاح جناح خاص للكتب باللغة الروسية في مكتبة دمشق التربوية، وذلك بهدف تطوير الصلات والروابط الثقافية والتعليمية بين سوريا وروسيا، وفق القائمين على المكتبة.
وشهد حفل الافتتاح، إضافة أكثر من نحو 500 كتاب جديد باللغة الروسية قام بتقديمها المركز العلمي الثقافي الروسي بدمشق، ضمن جناح خاص في (المكتبة التربوية) التي تعد أضخم المكتبات التي تديرها وزارة التربية في سوريا.
وأعلن الدكتور علي الأحمد المستشار الإعلامي في المركز الثقافي الروسي أن افتتاح المكتبة حدث هام جدا سيسهم في تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

ولفت الأحمد في تصريحه لـ "سبوتنيك" إلى أن المكتبة تتضمن أعمالاً في مختلف المجالات، بما في ذلك الأدب والعلوم والفنون والتاريخ والأدب الموجه للأطفال والشباب، وتم انتقاؤها بصورة دقيقة فهي تتعلق بالأدب الروسي وهناك جزء آخر له علاقة بالثقافة الروسية وهي تلبي حاجة التلاميذ بالدرجة الأولى.

© Sputnik . NOUR MOLHEMافتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . NOUR MOLHEM
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
© Sputnik . NOUR MOLHEMافتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . NOUR MOLHEM
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
© Sputnik . NOUR MOLHEMافتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . NOUR MOLHEM
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
1/3
© Sputnik . NOUR MOLHEM
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
2/3
© Sputnik . NOUR MOLHEM
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
3/3
© Sputnik . NOUR MOLHEM
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
وكشف الأحمد عن أنه سيتم افتتاح فروع جديدة للمكتبة الروسية في كل من محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص والسويداء ودرعا، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات تلقى تشجيعا من قبل وزارة التربية السورية التي تعتبر نشاط الجالية الروسية بمثابة توعية ذات أهمية كبيرة في الحياة الاجتماعية.
وعلى هامش افتتاح المكتبة الروسية عرض أطفال المركز الثقافي الروسي لوحاتهم الفنية والتي حملت عنوان "المحبة لروسيا".
وأشارت آية شحادة مسؤولة العلاقات الثقافية في المركز الثقافي الروسي إلى اللوحات أن المعرض جمع الأطفال السوريين والروس الذين قدموا رسائل محبة تجسدت على هيئة لوحات فنية صغيرة جمعت بين الفن السوري والروسي، فشكلت حالة فنية خاصة.
وبينت شحادة في تصريح لـ"سبوتنيك" أن عدد اللوحات المشاركة في المعرض 30 لوحة رسمت من قبل أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عاماً.
© Sputnik . NOUR MOLHEMافتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . NOUR MOLHEM
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
© Sputnik . NOUR MOLHEMافتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . NOUR MOLHEM
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
© Sputnik . NOUR MOLHEMافتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . NOUR MOLHEM
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
© Sputnik . NOUR MOLHEMافتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . NOUR MOLHEM
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
© Sputnik . NOUR MOLHEMافتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . NOUR MOLHEM
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
© Sputnik . NOUR MOLHEMافتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . NOUR MOLHEM
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
© Sputnik . NOUR MOLHEMافتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . NOUR MOLHEM
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
© Sputnik . NOUR MOLHEMافتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . NOUR MOLHEM
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
© Sputnik . NOUR MOLHEMافتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . NOUR MOLHEM
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
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© Sputnik . NOUR MOLHEM
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
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© Sputnik . NOUR MOLHEM
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
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© Sputnik . NOUR MOLHEM
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
4/9
© Sputnik . NOUR MOLHEM
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
5/9
© Sputnik . NOUR MOLHEM
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
6/9
© Sputnik . NOUR MOLHEM
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
7/9
© Sputnik . NOUR MOLHEM
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
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© Sputnik . NOUR MOLHEM
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق
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© Sputnik . NOUR MOLHEM
افتتاح مكتبة روسية للأطفال واليافعين بدمشق

وفي السياق، قالت ديمة الحمصي، وهي والدة أحد الأطفال المشاركين بالمعرض، إن افتتاح مثل هذه الفعاليات يبعث على التفاؤل بمستقبل العلاقات السورية الروسية ويعزز التقارب والصداقة بين البلدين خاصة في هذه الظروف.

واعتبرت الحمصي في تصريح لـ"سبوتنيك" أن هذا الحدث له مدلولاته الثقافية لجهة نشر اللغة الروسية في سوريا باعتبارها عامل الأساس في تعزيز التواصل بين البلدين.
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