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https://arabic.sputniknews.com/20220803/اكتشاف-علاقة-بين-انخفاض-الأجور-وتدهور-الذاكرة-1065953871.html
اكتشاف علاقة بين انخفاض الأجور وتدهور الذاكرة
اكتشاف علاقة بين انخفاض الأجور وتدهور الذاكرة
أثبتت دراسة حديثة، أجرتها كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا، وجود علاقة بين انخفاض رواتب الموظفين وتدهور مستويات ذاكرتهم. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T14:34+0000
2022-08-03T14:34+0000
مجتمع
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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" أن نتائج الدراسة نشرت في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة وتم عرضها في المؤتمر الدولي لجمعية ألزهايمر (AAIC) لتعزيز وجهات النظر المتنوعة.من جانبها، قالت الباحثة في قسم علم الأوبئة في جامعة كولومبيا كاترينا كيزيوس، إنه لوحظ هذا الارتباط في العينة الأولية بعد أن صنفت هي وزملاؤها، المشاركين في الدراسة بحسب مستويات أجورهم من عام 1992 إلى عام 2004.وعمد الباحثون بعدها إلى فحص علاقة انخفاض الراتب مع تدهور الذاكرة على مدار الـ12 عاما من 2004 إلى 2016، ووجدوا أن أصحاب الأجور المنخفضة يعانون من انخفاض أسرع في الذاكرة بشكل ملحوظ مع تقدم العمر.وكشفت الدراسة عن أن مستوى الشيخوخة المعرفية التي مر بها أصحاب الأجور المنخفضة الدائمة، على مدى فترة 10 سنوات، هو نفس قدر الشيخوخة الذي عاناه غيرهم من أصحاب الأجور المعتدلة على مدار 11 عاما.ونوهت كيزيوس بأن نتائج الدراسة تشير إلى أن السياسات الاجتماعية التي تعزز الرفاهية المالية للعاملين من ذوي الأجور المنخفضة قد تكون مفيدة بشكل خاص للصحة الإدراكية.
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مجتمع

اكتشاف علاقة بين انخفاض الأجور وتدهور الذاكرة

14:34 GMT 03.08.2022
© Photo / stevepb محفظة نقود
محفظة نقود - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© Photo / stevepb
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أثبتت دراسة حديثة، أجرتها كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا، وجود علاقة بين انخفاض رواتب الموظفين وتدهور مستويات ذاكرتهم.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" أن نتائج الدراسة نشرت في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة وتم عرضها في المؤتمر الدولي لجمعية ألزهايمر (AAIC) لتعزيز وجهات النظر المتنوعة.
من جانبها، قالت الباحثة في قسم علم الأوبئة في جامعة كولومبيا كاترينا كيزيوس، إنه لوحظ هذا الارتباط في العينة الأولية بعد أن صنفت هي وزملاؤها، المشاركين في الدراسة بحسب مستويات أجورهم من عام 1992 إلى عام 2004.
وعمد الباحثون بعدها إلى فحص علاقة انخفاض الراتب مع تدهور الذاكرة على مدار الـ12 عاما من 2004 إلى 2016، ووجدوا أن أصحاب الأجور المنخفضة يعانون من انخفاض أسرع في الذاكرة بشكل ملحوظ مع تقدم العمر.
وكشفت الدراسة عن أن مستوى الشيخوخة المعرفية التي مر بها أصحاب الأجور المنخفضة الدائمة، على مدى فترة 10 سنوات، هو نفس قدر الشيخوخة الذي عاناه غيرهم من أصحاب الأجور المعتدلة على مدار 11 عاما.
ونوهت كيزيوس بأن نتائج الدراسة تشير إلى أن السياسات الاجتماعية التي تعزز الرفاهية المالية للعاملين من ذوي الأجور المنخفضة قد تكون مفيدة بشكل خاص للصحة الإدراكية.
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