https://arabic.sputniknews.com/20220803/الأمم-المتحدة-تدعو-القادة-العراقيين-إلى-إعطاء-الأولوية-للمصالح-الوطنية-لإيجاد-حلول-عاجلة-للأزمة-1065942453.html

الأمم المتحدة تدعو القادة العراقيين إلى إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية لإيجاد حلول عاجلة للأزمة

الأمم المتحدة تدعو القادة العراقيين إلى إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية لإيجاد حلول عاجلة للأزمة

رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، اليوم الأربعاء، "بالدعوات للحوار الوطني"، داعية القادة إلى "إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية لإيجاد حلول عاجلة للأزمة". 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T11:35+0000

2022-08-03T11:35+0000

2022-08-03T11:58+0000

أخبار العراق اليوم

منظمة الأمم المتحدة

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وحسب وكالة الأنباء العراقية- واع، قالت البعثة الأممية، في بيان لها، إن "الحوار هو الطريقة الأكثر فعالية للخروج من الأزمة السياسية العراقية التي طال أمدها"، مضيفة أن "الحوار الهادف بين جميع الأطراف العراقية، أصبح الآن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، حيث أظهرت الأحداث الأخيرة خطر التصعيد السريع في هذا المناخ السياسي المتوتر".وأوضح أنه "لا يمكن لأي حزب أو جماعة الإدعاء بأن الأزمة لا تعنيهم أو تؤثر عليهم"، مؤكدا "الحاجة إلى إيجاد حلول من خلال حوار شامل للجميع أمر واضح في غيابه، ستظل دولة العراق خاضعة لسيطرة المصالح المتنافسة، مما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار ودفع الناس الثمن".وأضاف أن "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، ترحب بالدعوات الأخيرة للحوار الوطني"، مشيدة بعبارات الدعم من مختلف الأطياف السياسية"، ومناشدة "جميع الجهات الفاعلة الالتزام والمشاركة بنشاط والاتفاق على الحلول دون تأخير".وذكر البيان، أن "العراقيين لايحتاجون إلى صراعات مستمرة على السلطة أو مواجهات إنهم بحاجة إلى حلول والتزام بتنفيذها لإخراج بلادهم من أزمتها السياسية"، موضحا أن "العراق يواجه قائمة واسعة من القضايا المحلية العالقة فهو في حاجة ماسة للإصلاح الاقتصادي، وتقديم خدمة عامة فعالة، فقد حان الوقت لأصحاب المصلحة السياسيين لتحمل مسؤولياتهم والعمل من أجل المصلحة الوطنية".ودعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، جميع الأطراف السياسية في البلاد، إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل الأطراف، بغية الوصول لحل للأزمة التي تشهدها البلاد.وتظاهر أنصار "الإطار التنسيقي" قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد، فيما حاولت القوات الأمنية العراقية منعهم من دخول المنطقة، غداة دعوة "الإطار التنسيقي"، إلى "تظاهرات حاشدة اليوم الاثنين أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد، للدفاع عن الدولة العراقية".وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أكد الأحد الماضي، أن "الثورة العفوية التي حررت المنطقة الخضراء، هي الفرصة الذهبية لكل من اكتوى من الشعب بنار الظلم".واعتبر الصدر، أن "اعتصام أنصاره داخل البرلمان يمثل ثورة عفوية حررت المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد"، مشيراً إلى أن "ما يحصل يعد فرصة ذهبية لكل من اكتوى بالظلم والفساد والإرهاب والتبعية".ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.

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أخبار العراق اليوم, منظمة الأمم المتحدة