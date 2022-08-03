https://arabic.sputniknews.com/20220803/الأمن-التونسي-يحقق-مجددا-مع-رئيس-حركة-النهضة-راشد-الغنوشي-بتهمة-نعته-للأمنيين-بـالطاغوت-1065943976.html

الأمن التونسي يحقق مجددا مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتهمة نعته للأمنيين بـ''الطاغوت"

الأمن التونسي يحقق مجددا مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتهمة نعته للأمنيين بـ''الطاغوت"

أعلنت حركة النهضة في تونس، أن "زعيمها راشد الغنوشي، سيمثل اليوم الأربعاء، أمام وحدة أمنية للاستماع له على خلفية شكوى قدمتها ضده إحدى النقابات الأمنية. 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T11:56+0000

2022-08-03T11:56+0000

2022-08-03T11:56+0000

أخبار تونس اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/1049719844_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_661ad91ffa2a87e4fbdf838ea467664b.jpg

وقالت الحركة، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "الغنوشي يخضع اليوم للتحقيق أمام الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة لاتهامه “زورا وبهتانا” بنعت الأمنيين بـ “الطواغيت” خلال تأبينه لقيادي بالحزب في فبراير/ شباط الماضي".وأكدت الحركة أن "ما يحصل إنما هو حلقة جديدة من حلقات استهداف الرموز السياسيين المعارضين للانقلاب وترهيبهم ومحاولة سخيفة لفبركة ملف على أساس اصطياد فاسد لكلمة التأبين راشد الغنوشي، وأن الكلمة تضمنت بوضوح لا يقبل أي تأويل، إلا لمن تسّول له نفسه السوء، مناقب الفقيد وشجاعته في مواجهة الظلم والطغيان، ولم تتعرض بتاتا لذكر الأمنيين لا تصريحا ولا تلميحا".وذكر البيان، أن "راشد الغنوشي رمز من رموز الفكر الوسطي المعتدل وقضى حياته في الدفاع عن الحريات والديمقراطية".وكان الغنونشي قال الشهر الماضي، إنه "بعد 10 ساعات من جلسة التحقيق في ما يعرف بـ"قضيّة جمعيّة نماء"، أعلن القاضي "براءته من جميع التهم المفبركة التي حاول الخصوم إلصاقها به".واعتبر الغنوشي، في تصريحات بعد خروجه من المحكمة، "إطلاق سراحه تأكيد على أن الجهات التي فشلت في إلحاق الهزيمة بالنهضة في الانتخابات فشلت أيضا في فبركة القضايا ضدنا"، مرجعا قرار قاضي التحقيق إلى استقلال المؤسسة القضائية التونسية.ويتم التحقيق مع الغنوشي في قضية جمعية "نماء" التنموية بشبهة "تبييض أموال"، وهي تهمة ينفي صحتها ويعتبرها مُسيسة.وأمام مقر المحكمة تجمع العشرات من مناصري حركة "النهضة" وعدد من قياداتها للتضامن مع الغنوشي ورفعوا لافتات تندد بالتحقيق معه.

https://arabic.sputniknews.com/20220720/بعد-التحقيق-معه-لـ10-ساعات-الغنوشي-يعلن-براءته-من-جميع-التهم-المفبركة-فيديو-1065315956.html

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار تونس اليوم