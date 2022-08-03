https://arabic.sputniknews.com/20220803/الأونروا-زيادة-أعداد-المستفيدين-من-المساعدات-الغذائية-بنحو-30-ألف-لاجئ-1065959901.html
الأونروا: زيادة أعداد المستفيدين من المساعدات الغذائية بنحو 30 ألف لاجئ
الأونروا: زيادة أعداد المستفيدين من المساعدات الغذائية بنحو 30 ألف لاجئ
أعلن مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة توماس وايت، اليوم الأربعاء، زيادة أعداد المستفيدين من المساعدات الغذائية بنحو 30... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T16:52+0000
2022-08-03T16:52+0000
2022-08-03T16:52+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت وكالة "سوا" إن "الأونروا" تعتزم زيادة أعداد المستفيدين من المساعدات الغذائية بنحو 30 ألف لاجئ جديد في غزة مع بداية العام المقبل.جاءت تصريحات وايت، خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة، أوضح خلاله أن "الأونروا" ما زالت تعاني من أزمة مالية بقيمة 100 مليون دولار.في السياق ذاته، أعلن وايت أنه سيكون هناك اجتماع وزاري مهم في 23 من شهر سبتمبر/ أيلول القادم بالأمم المتحدة لمناقشة هذه الأزمة.وفي وقت سابق، أغلقت إسرائيل، صباح أمس الثلاثاء، معابرها مع قطاع غزة بشكل مفاجئ في كلا الاتجاهين، وحسب موقع "عمون نيوز" الأردني، أغلقت إسرائيل معبري كرم أبو سالم التجاري، وبيت حانون للأفراد.وأوقفت إسرائيل دخول البضائع إلى قطاع غزة وتصدير البضائع منه أيضا. ومنع جيش إسرائيل الأهالي من زيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية، مع السماح بعبور سيارات الإسعاف.وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، وقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت "بسبب المخاوف من القناصة والصواريخ المضادة من غزة".
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
الأونروا: زيادة أعداد المستفيدين من المساعدات الغذائية بنحو 30 ألف لاجئ
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أعلن مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة توماس وايت، اليوم الأربعاء، زيادة أعداد المستفيدين من المساعدات الغذائية بنحو 30 ألف لاجئ.
وقالت وكالة
"سوا" إن "الأونروا" تعتزم زيادة أعداد المستفيدين من المساعدات الغذائية بنحو 30 ألف لاجئ جديد في غزة مع بداية العام المقبل.
جاءت تصريحات وايت، خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة، أوضح خلاله أن "الأونروا" ما زالت تعاني من أزمة مالية بقيمة 100 مليون دولار.
في السياق ذاته، أعلن وايت أنه سيكون هناك اجتماع وزاري مهم في 23 من شهر سبتمبر/ أيلول القادم بالأمم المتحدة لمناقشة هذه الأزمة.
وفي وقت سابق، أغلقت إسرائيل، صباح أمس الثلاثاء، معابرها مع قطاع غزة بشكل مفاجئ في كلا الاتجاهين، وحسب موقع
"عمون نيوز" الأردني، أغلقت إسرائيل معبري كرم أبو سالم التجاري، وبيت حانون للأفراد.
وأوقفت إسرائيل دخول البضائع إلى قطاع غزة وتصدير البضائع منه أيضا. ومنع جيش إسرائيل الأهالي من زيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية، مع السماح بعبور سيارات الإسعاف.
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
، أفيخاي أدرعي، وقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت "بسبب المخاوف من القناصة والصواريخ المضادة من غزة".