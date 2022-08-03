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الاتحاد الأوروبي يخصص 20 مليون يورو للتطعيم ضد كوفيد في فلسطين
الاتحاد الأوروبي يخصص 20 مليون يورو للتطعيم ضد كوفيد في فلسطين
قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" إن الاتحاد الأوروبي خصص 20 مليون يورو لدعم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T12:10+0000
2022-08-03T12:11+0000
العالم العربي
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وقال عثمان: "حول الاتحاد الأوروبي 20 مليون يورو إلى السلطة الفلسطينية لتغطية تكاليف لقاحات كوفيد-19".وأضاف عثمان أن دفع ثمن لقاحات كوفيد-19 سيساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها المالية تجاه مواطنيها في ظل الوضع المالي الصعب.أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الأسبوعي الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين أن حالات الوفاة توزعت على الضفة الغربية بواقع 6 وقطاع غزة بواقع 8، فيما توزعت الإصابات الجديدة على الضفة الغربية بواقع 2754 وقطاع غزة بواقع 5933 ومدينة القدس بواقع 1370.ولفتت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت على الضفة الغربية بواقع 972 وقطاع غزة بواقع 264 ومدينة القدس بواقع 1630.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/فلسطين-تدخل-الموجة-السادسة-من-كورونا-وإسرائيل-تسجل-الإصابات-الأعلى-منذ-3-أشهر-1064284539.html
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العالم العربي

الاتحاد الأوروبي يخصص 20 مليون يورو للتطعيم ضد كوفيد في فلسطين

12:10 GMT 03.08.2022 (تم التحديث: 12:11 GMT 03.08.2022)
© AFP 2022 / MOHAMMED ABEDالتطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين، 25 فبراير 2021
التطعيم بلقاح سبوتنيك V الروسي ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين، 25 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABED
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قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" إن الاتحاد الأوروبي خصص 20 مليون يورو لدعم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في فلسطين.
وقال عثمان: "حول الاتحاد الأوروبي 20 مليون يورو إلى السلطة الفلسطينية لتغطية تكاليف لقاحات كوفيد-19".
وأضاف عثمان أن دفع ثمن لقاحات كوفيد-19 سيساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها المالية تجاه مواطنيها في ظل الوضع المالي الصعب.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الأسبوعي الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين أن حالات الوفاة توزعت على الضفة الغربية بواقع 6 وقطاع غزة بواقع 8، فيما توزعت الإصابات الجديدة على الضفة الغربية بواقع 2754 وقطاع غزة بواقع 5933 ومدينة القدس بواقع 1370.
ولفتت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت على الضفة الغربية بواقع 972 وقطاع غزة بواقع 264 ومدينة القدس بواقع 1630.
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