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https://arabic.sputniknews.com/20220803/الانتهاء-من-تفتيش-سفينة-الحبوب-الأوكرانية-بمشاركة-ممثلين-روس-1065938236.html
الانتهاء من تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية بمشاركة ممثلين روس
الانتهاء من تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية بمشاركة ممثلين روس
أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن وفد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول انتهى من تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية، وأنها ستتجه إلى لبنان خلال وقت قصير. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T09:54+0000
2022-08-03T09:54+0000
اقتصاد
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وقالت الدفاع التركية، في بيان، اليوم الأربعاء إن "وفد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول ينهي تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية لتتجه نحو لبنان".وأوضح مراسل "سبوتنيك"، أن "عملية تفتيش السفينة استغرقت نحو ساعة، وعملية التفتيش شملت أشخاصا من روسيا".وفي 22 يوليو/تموز، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وحضر إجراءات توقيع الاتفاق، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والرئيس التركي، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.وأكد مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة، أن ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، سيفتشون السفن المتجهة إلى أوكرانيا، للتأكد من عدم وجود أسلحة على متنها.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/شباط الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/الدفاع-التركية-تعلن-وصول-أول-سفينة-محملة-بالحبوب-الأوكرانية-إلى-إسطنبول-1065919654.html
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اقتصاد

الانتهاء من تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية بمشاركة ممثلين روس

09:54 GMT 03.08.2022
© Sputnik . Burcu Okutanسفينة ريزوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022
سفينة ريزوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© Sputnik . Burcu Okutan
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن وفد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول انتهى من تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية، وأنها ستتجه إلى لبنان خلال وقت قصير.
وقالت الدفاع التركية، في بيان، اليوم الأربعاء إن "وفد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول ينهي تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية لتتجه نحو لبنان".
وأوضح مراسل "سبوتنيك"، أن "عملية تفتيش السفينة استغرقت نحو ساعة، وعملية التفتيش شملت أشخاصا من روسيا".
وفي 22 يوليو/تموز، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.

وحضر إجراءات توقيع الاتفاق، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والرئيس التركي، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وأكد مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة، أن ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، سيفتشون السفن المتجهة إلى أوكرانيا، للتأكد من عدم وجود أسلحة على متنها.

وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.

وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/شباط الماضي.
وزارة الدفاع التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
الدفاع التركية تعلن وصول أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية إلى إسطنبول
أمس, 19:01 GMT
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