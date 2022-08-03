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https://arabic.sputniknews.com/20220803/البرلمان-الإيراني-يصدر-بيانا-بشأن-اعتقال-جواسيس-الموساد-والعناصر-العميلة-للكيان-الصهيوني-1065934610.html
البرلمان الإيراني يصدر بيانا بشأن اعتقال "جواسيس الموساد والعناصر العميلة للكيان الصهيوني"
البرلمان الإيراني يصدر بيانا بشأن اعتقال "جواسيس الموساد والعناصر العميلة للكيان الصهيوني"
أصدر البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، "بيانا أشاد فيه بقيام وزارة الأمن بإلقاء القبض على عدد من جواسيس الموساد والعناصر العميلة للكيان الصهيوني". 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T09:25+0000
2022-08-03T09:25+0000
أخبار إيران
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وأكد نائب الطائفة اليهودية في البرلمان "همايون سامه يح، في حديث مع وكالة فارس الإيرانية، أن "نواب الشعب في البرلمان أصدروا بيانا وقعه غالبية النواب"، معريين عن بالغ شكرهم للجهود الجبارة التي بذلها عناصر هذه الوزارة.واعتقلت وزارة الاستخبارات الإيرانية، عددا من أتباع الديانة البهائية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، مؤكدة أنهم نقلوا معلومات إلى المركز البهائي في الدولة العبرية.وقالت الوزارة في بيان نقله التلفزيون الحكومي في إيران، إن "المشتبه بهم لهم صلات بالمركز البهائي في إسرائيل "بيت العدل" وجمعوا ونقلوا معلومات إلى هناك"، حسب ما نقلت صحيفة "إيران إنترناشيونال".و"بيت العدل" هو المجلس الدولي للعقيدة البهائية وأعلى هيئة لصنع القرار في هذه العقيدة ومقره حيفا، شمالي إسرائيل، من النادر أن تبلغ الوزارة عن اعتقال أتباع الديانة البهائية.وبحسب تقارير واردة من إيران، داهمت القوات الأمنية، منازل عشرات المواطنين البهائيين في مناطق متفرقة من البلاد، وأثناء تفتيشها ومصادرتها للمتعلقات الشخصية لهؤلاء المواطنين، قامت باعتقال عدد منهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/إعلام-إيران-تعتقل-عددا-من-أتباع-الطائفة-البهائية-بتهمة-التجسس-لصالح-إسرائيل-1065850545.html
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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم

البرلمان الإيراني يصدر بيانا بشأن اعتقال "جواسيس الموساد والعناصر العميلة للكيان الصهيوني"

09:25 GMT 03.08.2022
© Twitter/alsouriaالبرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© Twitter/alsouria
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أصدر البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، "بيانا أشاد فيه بقيام وزارة الأمن بإلقاء القبض على عدد من جواسيس الموساد والعناصر العميلة للكيان الصهيوني".
وأكد نائب الطائفة اليهودية في البرلمان "همايون سامه يح، في حديث مع وكالة فارس الإيرانية، أن "نواب الشعب في البرلمان أصدروا بيانا وقعه غالبية النواب"، معريين عن بالغ شكرهم للجهود الجبارة التي بذلها عناصر هذه الوزارة.
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
إعلام: إيران تعتقل عددا من أتباع الطائفة البهائية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
1 أغسطس, 12:39 GMT
واعتقلت وزارة الاستخبارات الإيرانية، عددا من أتباع الديانة البهائية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، مؤكدة أنهم نقلوا معلومات إلى المركز البهائي في الدولة العبرية.
وقالت الوزارة في بيان نقله التلفزيون الحكومي في إيران، إن "المشتبه بهم لهم صلات بالمركز البهائي في إسرائيل "بيت العدل" وجمعوا ونقلوا معلومات إلى هناك"، حسب ما نقلت صحيفة "إيران إنترناشيونال".
و"بيت العدل" هو المجلس الدولي للعقيدة البهائية وأعلى هيئة لصنع القرار في هذه العقيدة ومقره حيفا، شمالي إسرائيل، من النادر أن تبلغ الوزارة عن اعتقال أتباع الديانة البهائية.
وبحسب تقارير واردة من إيران، داهمت القوات الأمنية، منازل عشرات المواطنين البهائيين في مناطق متفرقة من البلاد، وأثناء تفتيشها ومصادرتها للمتعلقات الشخصية لهؤلاء المواطنين، قامت باعتقال عدد منهم.
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