https://arabic.sputniknews.com/20220803/البيت-الأبيض-بعد-قرار-أوبك--واشنطن-تواصل-الضغط-من-أجل-انخفاض-أسعار-النفط-1065962454.html
البيت الأبيض بعد قرار "أوبك +": واشنطن تواصل الضغط من أجل انخفاض أسعار النفط
البيت الأبيض بعد قرار "أوبك +": واشنطن تواصل الضغط من أجل انخفاض أسعار النفط
أعلن البيت الأبيض بعد قرار "أوبك +"، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تواصل الضغط من أجل انخفاض أسعار النفط. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T18:31+0000
2022-08-03T18:31+0000
2022-08-03T18:31+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أوبك
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وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي: "نحن نركز على خفض سعر النفط في السوق (العالمية)، هذا هو أهم شيء بالنسبة لنا".وفي وقت سابق من اليوم ، قرر تحالف "أوبك +" عقب اجتماعه الدوري، زيادة إنتاج النفط في أيلول/سبتمبر المقبل بمقدار 100 ألف برميل فقط يوميًا. في الوقت نفسه، لفت التحالف إلى أن القدرات الإنتاجية الاحتياطية لإنتاج النفط محدودة، ويجب استخدامها بعناية تحسباً لحالات انقطاع خطير الإمدادات.هذا من المقرر أن يعقد اجتماع "أوبك+" القادم في الخامس من أيلول/سبتمبر القادم.وتجتمع دول مجموعة "أوبك+" بشكل شهري لبحث الأوضاع في سوق النفط واستراتيجية الإنتاج لإدخال تعديلات على الخطة إذا دعت الحاجة.وحاولت الولايات المتحدة، في مفاوضاتها مع الدول العربية، الاتفاق على زيادة كبيرة في الإنتاج على خلفية محاولات دول غربية للحد من مشتريات النفط الروسي.وخفض تحالف "أوبك +" إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً، في أيار/مايو 2020، على خلفية انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة "كوفيد-19"، وفيما بعد تم تعديل شروط الاتفاقية، بشكل متكرر.وبذلك، منذ آب/أغسطس 2021، رفع التحالف الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً، لكل شهر، ومنذ أيار/مايو من هذا العام، بمقدار 432 ألف برميل، ومنذ حزيران/يونيو بمقدار 648 ألفا.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/العالم-يترقب-قرار-أوبك--هذا-الأسبوع-بعد-ضغوط-بايدن-على-السعودية-1065862558.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أوبك
البيت الأبيض بعد قرار "أوبك +": واشنطن تواصل الضغط من أجل انخفاض أسعار النفط
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أعلن البيت الأبيض بعد قرار "أوبك +"، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تواصل الضغط من أجل انخفاض أسعار النفط.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي: "نحن نركز على خفض سعر النفط في السوق (العالمية)، هذا هو أهم شيء بالنسبة لنا".
وفي وقت سابق من اليوم ، قرر تحالف "أوبك +" عقب اجتماعه الدوري
، زيادة إنتاج النفط في أيلول/سبتمبر المقبل بمقدار 100 ألف برميل فقط يوميًا. في الوقت نفسه، لفت التحالف إلى أن القدرات الإنتاجية الاحتياطية لإنتاج النفط محدودة، ويجب استخدامها بعناية تحسباً لحالات انقطاع خطير الإمدادات.
هذا من المقرر أن يعقد اجتماع "أوبك+" القادم في الخامس من أيلول/سبتمبر القادم.
وتجتمع دول مجموعة "أوبك+"
بشكل شهري لبحث الأوضاع في سوق النفط واستراتيجية الإنتاج لإدخال تعديلات على الخطة إذا دعت الحاجة.
وحاولت الولايات المتحدة، في مفاوضاتها مع الدول العربية
، الاتفاق على زيادة كبيرة في الإنتاج على خلفية محاولات دول غربية للحد من مشتريات النفط الروسي.
وخفض تحالف "أوبك +" إنتاج النفط
بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً، في أيار/مايو 2020، على خلفية انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة "كوفيد-19"، وفيما بعد تم تعديل شروط الاتفاقية، بشكل متكرر.
وبذلك، منذ آب/أغسطس 2021، رفع التحالف الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً، لكل شهر، ومنذ أيار/مايو من هذا العام، بمقدار 432 ألف برميل، ومنذ حزيران/يونيو بمقدار 648 ألفا.