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https://arabic.sputniknews.com/20220803/التصعيد-في-غزةإسرائيل-تستنفر-ووفد-حماس-في-مصر-1065948493.html
التصعيد في غزة...إسرائيل تستنفر ووفد "حماس" في مصر
التصعيد في غزة...إسرائيل تستنفر ووفد "حماس" في مصر
تناقش الحلقة أسباب زيارة وفد حركة حماس إلى مصر، لإجراء مشاورات مع المسؤولين هناك، وعلاقة الزيارة بالتطورات المحيطة بقطاع غزة. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T13:37+0000
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بانوراما
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التصعيد في غزة...إسرائيل تستنفر ووفد "حماس" في مصر
التصعيد في غزة...إسرائيل تستنفر ووفد "حماس" في مصر
ويربط بعض المراقبين زيارة وفد الحركة بتصاعد الموقف على الحدود مع قطاع غزة، إثر إعلان إسرائيل حالة الاستنفار بعد اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسام السعدي، وتوعد الحركة بالرد.لكن مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، إبراهيم المدهون، وضع لقاءات وفد حماس في القاهرة، في سياق التواصل واللقاءات الدورية بين الجانبين، مستبعدًا فرضية المشاورات في إطار الحديث عن خفض التصعيد.المدهون، وفي حديث لـ "بانوراما"، رأى أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
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راديو, بانوراما, аудио

التصعيد في غزة...إسرائيل تستنفر ووفد "حماس" في مصر

13:37 GMT 03.08.2022 (تم التحديث: 13:48 GMT 03.08.2022)
التصعيد في غزة...إسرائيل تستنفر ووفد "حماس" في مصر
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
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تناقش الحلقة أسباب زيارة وفد حركة حماس إلى مصر، لإجراء مشاورات مع المسؤولين هناك، وعلاقة الزيارة بالتطورات المحيطة بقطاع غزة.
ويربط بعض المراقبين زيارة وفد الحركة بتصاعد الموقف على الحدود مع قطاع غزة، إثر إعلان إسرائيل حالة الاستنفار بعد اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسام السعدي، وتوعد الحركة بالرد.
لكن مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، إبراهيم المدهون، وضع لقاءات وفد حماس في القاهرة، في سياق التواصل واللقاءات الدورية بين الجانبين، مستبعدًا فرضية المشاورات في إطار الحديث عن خفض التصعيد.
المدهون، وفي حديث لـ "بانوراما"، رأى أن

"المشكلة في الوقت الراهن تكمن في مواصلة إسرائيل سياسة التضييق على قطاع عزة"، مشيرًا إلى "وجود حالة غضب من قبل المقاومة الفلسطينية"، وأنها قد تلجأ للتصعيد في حال مواصلة الحصار على قطاع غزة".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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