https://arabic.sputniknews.com/20220803/الجيش-الأذربيجاني-يسيطر-على-بعض-المرتفعات-في-قره-باغ-1065958418.html

الجيش الأذربيجاني يسيطر على بعض المرتفعات في قره باغ

الجيش الأذربيجاني يسيطر على بعض المرتفعات في قره باغ

أعلن المكتب الصحفي بوزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الأذربيجانية سيطرت على بعض المرتفعات في إقليم قره باغ، ردا على ما قامت به... 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T16:24+0000

2022-08-03T16:24+0000

2022-08-03T16:24+0000

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أجرى أمس، مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ناقش الطرفان فيها تنفيذ بنود اتفاق ناغورنو قره باغ.ونشر موقع الكرملين بيانا جاء فيه: "أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان تباحث خلالها الطرفان في تفاصيل تنفيذ بعض الجوانب العملية لتنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن ناغورنو قاره باغ".في سياق متصل، تباحث وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان بشأن فك قيود النقل في جنوب القوقاز، بالإضافة إلى تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بفتح المواصلات المتوقفة والعلاقات الاقتصادية وترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية، وكذلك تطبيع العلاقات بين يريفان وباكو.ونشر موقع وزارة الخارجية الروسية بيانا جاء فيه: "تمت مراجعة تنفيذ الاتفاقيات الثلاثية رفيعة المستوى، حيث تم التأكيد على الالتزام بتنفيذها الشامل والفعال، لا سيما فيما يتعلق بإطلاق أنشطة المشروع لإلغاء حظر النقل والاقتصاد".وأضاف البيان: "تم التباحث بشأن العلاقات في جنوب القوقاز وترسيم الحدود الأرمينية الأذربيجانية وتطبيع العلاقات بين يريفان وباكو".كما تمت مناقشة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إلى روسيا يومي 19 و20 أبريل/ نيسان، وكذلك اتصالات القادة على هامش قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 16 مايو/أيار الماضي.

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