https://arabic.sputniknews.com/20220803/الخارجية-الروسية-الضجيج-الأمريكي-حول-زيارة-بيلوسي-لتايوان-يهدف-لصرف-الانتباه-عن-أوكرانيا-1065925611.html

الخارجية الروسية: الضجيج الأمريكي حول زيارة بيلوسي لتايوان يهدف لصرف الانتباه عن أوكرانيا

الخارجية الروسية: الضجيج الأمريكي حول زيارة بيلوسي لتايوان يهدف لصرف الانتباه عن أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة تحاول صرف الانتباه عن الوضع في أوكرانيا، وكذلك عن المشاكل الداخلية، بإثارة... 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T06:39+0000

2022-08-03T06:39+0000

2022-08-03T06:40+0000

روسيا

العالم

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وأضافت: "الوضع حول أوكرانيا أوصل واشنطن إلى طريق مسدود لدرجة أنه كان من الضروري إيجاد نوع من الطرق الإعلامية للخروج منه".وأكدت زاخاروفا أن الولايات، من وجهة نظرها، حاولت صرف انتباه المواطن الأمريكي بزيارة بيلوسي عن المشاكل الداخلية القائمة، مثل ارتفاع الأسعار والتضخم والركود.هبطت الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية التي تقل بيلوسي في تايبيه الساعة 10:44 مساء أمس بالتوقيت المحلي (14:44 بتوقيت غرينتش)، وفقا لفيديو بث مباشر من المطار.وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الصيني، انطلاق مقاتلات "سو-35" تابعة للجيش الصيني باتجاه مضيق تايوان.وذكر التلفزيون الصيني: "توجهت مقاتلات "سو-35" من القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني نحو مضيق تايوان على خلفية اقتراب طائرة أجنبية من تايوان، والتي من المفترض أن تكون رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على متنها".

https://arabic.sputniknews.com/20220803/الصين-لا-استبعاد-للقوة-العسكرية-لردع-الانفصاليين-في-تايوان--1065924083.html

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