https://arabic.sputniknews.com/20220803/الخارجية-الروسية-واشنطن-اعترفت-بإنشاء-جيش-إلكتروني-أوكراني-لمهاجمة-روسيا--1065924860.html
الخارجية الروسية: واشنطن اعترفت بإنشاء جيش إلكتروني أوكراني لمهاجمة روسيا
الخارجية الروسية: واشنطن اعترفت بإنشاء جيش إلكتروني أوكراني لمهاجمة روسيا
كشف نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يستخدمون تكنولوجيا المعلومات لأغراض هجومية واعترفوا بإنشاء جيوش إلكترونية في... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T05:36+0000
2022-08-03T05:36+0000
2022-08-03T05:36+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات سيرومولوتوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال خلالها: "استنادًا إلى الحقائق الولايات المتحدة وحلفاؤها هم الذين يستخدمون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل أغراض هجومية". وأضاف الدبلوماسي الروسي: "إنهم يعترفون أيضًا بأنهم أنشؤوا جيش تكنولوجيا المعلومات في أوكرانيا لمهاجمة البنية التحتية الروسية".وفي وقت سابق، أعلن مدير إدارة أمن المعلومات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، أندريه كروتسكيخ، أن مجموعات من القراصنة من أوكرانيا وكذلك من الولايات المتحدة وجورجيا تنفذ هجمات إلكترونية ضد الوكالات الحكومية الروسية، مشيرا إلى مشاركة 22 مجموعة من القراصنة في عمليات غير قانونية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: واشنطن اعترفت بإنشاء جيش إلكتروني أوكراني لمهاجمة روسيا
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كشف نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يستخدمون تكنولوجيا المعلومات لأغراض هجومية واعترفوا بإنشاء جيوش إلكترونية في أوكرانيا لمهاجمة البنية التحتية الروسية.
وجاءت تصريحات
سيرومولوتوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال خلالها: "استنادًا إلى الحقائق الولايات المتحدة وحلفاؤها هم الذين يستخدمون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل أغراض هجومية".
وأضاف الدبلوماسي الروسي: "إنهم يعترفون أيضًا بأنهم أنشؤوا جيش تكنولوجيا المعلومات في أوكرانيا لمهاجمة البنية التحتية الروسية".
وفي وقت سابق، أعلن مدير إدارة أمن المعلومات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، أندريه كروتسكيخ، أن مجموعات من القراصنة من أوكرانيا وكذلك من الولايات المتحدة وجورجيا تنفذ هجمات إلكترونية ضد الوكالات الحكومية الروسية، مشيرا إلى مشاركة 22 مجموعة من القراصنة في عمليات غير قانونية.