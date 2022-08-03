https://arabic.sputniknews.com/20220803/الخارجية-الصينية-إجراءات-الرد-على-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-ستكون-قوية-وسريعة-1065928813.html
الخارجية الصينية: إجراءات الرد على زيارة بيلوسي إلى تايوان ستكون قوية وسريعة
الخارجية الصينية: إجراءات الرد على زيارة بيلوسي إلى تايوان ستكون قوية وسريعة
أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشوينونغ، اليوم الأربعاء، أن إجراءات الرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، ستكون... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T07:51+0000
2022-08-03T07:51+0000
2022-08-03T07:51+0000
الصين
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
نانسي بيلوسي
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت تشوينونغ خلال إفادة صحفية: "أدلى وزير الخارجية [وانغ يي] صباح اليوم بتصريحات مفادها أن الصين ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن أراضيها والولايات المتحدة ستتحمل مسؤولية كل ما يحدث.. إجراءات الرد ستكون قوية وسريعة".وأعتبرت تشوينونغ أن زيارة بيلوسي إلى تايوان بعثت برسالة خاطئة للانفصاليين هناك، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تنتهك مبدأ الصين الواحدة، وتزعزع استقرار أراضي الصين.ولفتت الناطقة باسم الخارجية الصينية، إلى أن العديد من الدول، بينها روسيا، أبدت دعمها لمبدأ الصين الواحدة وجهود بكين للحفاظ على سيادة وسلامة أراضيها، مضيفة: "بعد زيارة بيلوسي ندد أشخاص من مختلف الدول بهذه الزيارة غير الحكيمة والخاطئة والمتهورة وعبروا عن دعمهم لمبدأ الصين الواحدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220803/خبير-عن-تبعات-زيارة-بيلوسي-الصين-تتجه-لدعم-روسيا-1065926048.html
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الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, نانسي بيلوسي
الخارجية الصينية: إجراءات الرد على زيارة بيلوسي إلى تايوان ستكون قوية وسريعة
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أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشوينونغ، اليوم الأربعاء، أن إجراءات الرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، ستكون قوية وسريعة.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت تشوينونغ خلال إفادة صحفية: "أدلى وزير الخارجية [وانغ يي] صباح اليوم بتصريحات مفادها أن الصين ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن أراضيها والولايات المتحدة ستتحمل مسؤولية كل ما يحدث.. إجراءات الرد ستكون قوية وسريعة".
وأعتبرت تشوينونغ أن زيارة بيلوسي إلى تايوان بعثت برسالة خاطئة للانفصاليين هناك، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تنتهك مبدأ الصين الواحدة، وتزعزع استقرار أراضي الصين.
ولفتت الناطقة باسم الخارجية الصينية، إلى أن العديد من الدول، بينها روسيا، أبدت دعمها لمبدأ الصين الواحدة وجهود بكين للحفاظ على سيادة وسلامة أراضيها، مضيفة: "بعد زيارة بيلوسي ندد أشخاص من مختلف الدول بهذه الزيارة غير الحكيمة والخاطئة والمتهورة وعبروا عن دعمهم لمبدأ الصين الواحدة".