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الدفاع التركية: عملية تفتيش السفينة قد بدأت وبمشاركة الوفود
الدفاع التركية: عملية تفتيش السفينة قد بدأت وبمشاركة الوفود
أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء عملية تفتيش السفينة المحملة بالحبوب الأوكرانية في ميناء إسطنبول، وذلك بمشاركة الوفد الروسي والأوكراني والأممي. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T09:16+0000
2022-08-03T09:35+0000
العالم
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ونشرت الدفاع التركية البيان على صفحتها الخاصة على منصة "تويتر" جاء فيه: "بدأت مجموعة التفتيش المشتركة عمليتها على متن سفينة "رازوني" الراسية بالقرب من مضيق البوسفور في البحر الأسود".وذكرت قناة "إن تي في" التركية نقلا عن مصادر خاصة أن الوفد المكون من 20 شخصا سيبدأ عملية التفتيش على أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية في الساعات القليلة المقبلة في ميناء إسطنبول.وأضاف المصدر للقناة أن "التفتيش سوف يقوم به وفد من 20 شخصا يتألف من ممثلين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وبعد هذه الإجراءات ستبحر الباخرة في رحلتها إلى لبنان".وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم أمس الثلاثاء، وصول أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية إلى إسطنبول، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق من قبل أوكرانيا وروسيا، مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وذكرت الدفاع التركية، في بيان: "وصول سفينة رازوني المحملة بالذرة إلى مدخل مضيق إسطنبول ورسوها في المكان المخصص لها".وكانت إسطنبول شهدت، في 22 يوليو/تموز، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الغذائية والسماد من روسيا، والمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية من ساحل البحر الأسود.ويتضمن الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود، من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أول سفينة محملة بالمواد الغذائية، وهي سفينة الشحن "رازوني" وتحت علم سيراليون، غادرت، يوم الاثنين، ميناء أوديسا؛ ومن المفترض أن تصل إلى إسطنبول، في الثاني من أغسطس/آب.ويقع الممر البحري، الذي تبحر عبره السفينة المحملة بالذرة، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.وتم التخطيط للعملية الإنسانية، بمشاركة نشطة من ضباط روس، يتواجدون في إطار مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.
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العالم

الدفاع التركية: عملية تفتيش السفينة قد بدأت وبمشاركة الوفود

09:16 GMT 03.08.2022 (تم التحديث: 09:35 GMT 03.08.2022)
© Sputnik . Burcu Okutanسفينة ريزوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022
سفينة ريزوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© Sputnik . Burcu Okutan
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أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء عملية تفتيش السفينة المحملة بالحبوب الأوكرانية في ميناء إسطنبول، وذلك بمشاركة الوفد الروسي والأوكراني والأممي.
ونشرت الدفاع التركية البيان على صفحتها الخاصة على منصة "تويتر" جاء فيه: "بدأت مجموعة التفتيش المشتركة عمليتها على متن سفينة "رازوني" الراسية بالقرب من مضيق البوسفور في البحر الأسود".
وذكرت قناة "إن تي في" التركية نقلا عن مصادر خاصة أن الوفد المكون من 20 شخصا سيبدأ عملية التفتيش على أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية في الساعات القليلة المقبلة في ميناء إسطنبول.
وأضاف المصدر للقناة أن "التفتيش سوف يقوم به وفد من 20 شخصا يتألف من ممثلين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وبعد هذه الإجراءات ستبحر الباخرة في رحلتها إلى لبنان".
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم أمس الثلاثاء، وصول أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية إلى إسطنبول، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق من قبل أوكرانيا وروسيا، مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
وذكرت الدفاع التركية، في بيان: "وصول سفينة رازوني المحملة بالذرة إلى مدخل مضيق إسطنبول ورسوها في المكان المخصص لها".
وكانت إسطنبول شهدت، في 22 يوليو/تموز، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الغذائية والسماد من روسيا، والمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية من ساحل البحر الأسود.
ويتضمن الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود، من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أول سفينة محملة بالمواد الغذائية، وهي سفينة الشحن "رازوني" وتحت علم سيراليون، غادرت، يوم الاثنين، ميناء أوديسا؛ ومن المفترض أن تصل إلى إسطنبول، في الثاني من أغسطس/آب.
ويقع الممر البحري، الذي تبحر عبره السفينة المحملة بالذرة، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.
وتم التخطيط للعملية الإنسانية، بمشاركة نشطة من ضباط روس، يتواجدون في إطار مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.
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