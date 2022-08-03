https://arabic.sputniknews.com/20220803/الدفاع-الروسية-تدمير-قاعدة-تخزين-أسلحة-وذخيرة-بولندية-في-منطقة-لفوف-1065933973.html
الدفاع الروسية: تدمير قاعدة تخزين أسلحة وذخيرة بولندية في منطقة لفوف
الدفاع الروسية: تدمير قاعدة تخزين أسلحة وذخيرة بولندية في منطقة لفوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الروسية شنت غارة بصواريخ طويلة المدى عالية الدقة على قاعدة في منطقة لفيف كانت تحتوي على أسلحة... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T09:09+0000
2022-08-03T09:09+0000
2022-08-03T09:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقالت الدفاع في بيان: "دمرت صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة تم إطلاقها من الجو بالقرب من بلدة راديخيف بمنطقة لفيف، قاعدة تخزين أسلحة وذخيرة أجنبية الصنع تم توفيرها لنظام كييف من بولندا".كما أشارت الدفاع الروسية إلى أن قادة وحدات كتيبة الاستطلاع رقم 132 التابعة للجيش الأوكراني بالقرب من خاركيف، ترفض تنفيذ أوامر القيادة بسبب الخسائر الفادحة، حيث توجهوا مع الجنود إلى نقطة انتشار مؤقتة.وقالت الدفاع في بيان: "في بلدة نورتسوفكا بمنطقة خاركيف، بسبب الخسائر الكبيرة جراء القصف المدفعي، رفض قادة وحدات كتيبة الاستطلاع 132 تنفيذ أوامر القيادة".وأشار البيان إلى أن قادة وحدات الكتيبة عبروا نهر سيفرسكي دونيتس مع الجنود وتوجهوا إلى نقطة انتشار مؤقتة.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب قوله، من المخطط تنفيذ نزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تضرب فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية.
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روسيا
الدفاع الروسية: تدمير قاعدة تخزين أسلحة وذخيرة بولندية في منطقة لفوف
09:09 GMT 03.08.2022 (تم التحديث: 09:30 GMT 03.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الروسية شنت غارة بصواريخ طويلة المدى عالية الدقة على قاعدة في منطقة لفيف كانت تحتوي على أسلحة وذخيرة أجنبية الصنع تلقتها أوكرانيا من بولندا.
وقالت الدفاع في بيان: "دمرت صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة تم إطلاقها من الجو بالقرب من بلدة راديخيف بمنطقة لفيف، قاعدة تخزين أسلحة وذخيرة أجنبية الصنع تم توفيرها لنظام كييف من بولندا".
كما أشارت الدفاع الروسية إلى أن قادة وحدات كتيبة الاستطلاع رقم 132 التابعة للجيش الأوكراني بالقرب من خاركيف، ترفض تنفيذ أوامر القيادة بسبب الخسائر الفادحة، حيث توجهوا مع الجنود إلى نقطة انتشار مؤقتة.
وقالت الدفاع في بيان: "في بلدة نورتسوفكا بمنطقة خاركيف، بسبب الخسائر الكبيرة جراء القصف المدفعي، رفض قادة وحدات كتيبة الاستطلاع 132 تنفيذ أوامر القيادة".
وأشار البيان إلى أن قادة وحدات الكتيبة عبروا نهر سيفرسكي دونيتس مع الجنود وتوجهوا إلى نقطة انتشار مؤقتة.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا
في 24 فبراير/شباط، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
وبحسب قوله، من المخطط تنفيذ نزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تضرب فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية.