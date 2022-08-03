عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220803/الدفاع-الروسية-تعلن-أنه-تم-تبادل-الأسرى-بين-روسيا-وأوكرانيا-27-مرة---1065954103.html
الدفاع الروسية تعلن أنه تم تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا 27 مرة
الدفاع الروسية تعلن أنه تم تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا 27 مرة
أعلن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، اليوم الأربعاء، أنه تم بالفعل تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا 27 مرة. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T14:38+0000
2022-08-03T14:38+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062027326_0:285:3073:2013_1920x0_80_0_0_ac6f4a3173135ac7c4ddd29c21550d0e.jpg
وقال فومين خلال إحاطة إعلامية أمام الملحقيات العسكرية الأجنبية: "بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كان من الممكن أيضًا تنظيم حوار مع كييف حول تبادل أسرى الحرب وجثث القتلى من الجنود. وقد تم تنفيذ 27 عملية من هذا القبيل حتى الآن".وأضاف أنه تم تشكيل لجنة طبية دائمة في وزارة الدفاع الروسية لفحص المرضى والجرحى من أسرى الحرب. تعمل اللجنة وفق التوصيات والمبادئ المستندة إلى اتفاقية جنيف.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220803/صانع-وسائط-الدفاع-الجوي-الروسية-ينتج-طائرة-مسيرة-متعددة-المهام-1065944632.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062027326_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_214ef970a100b86470fa1cdf89fabe93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الدفاع الروسية تعلن أنه تم تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا 27 مرة

14:38 GMT 03.08.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري لأبطال فيلم "الضباط"
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري لأبطال فيلم الضباط - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
تابعنا عبرTelegram
أعلن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، اليوم الأربعاء، أنه تم بالفعل تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا 27 مرة.
وقال فومين خلال إحاطة إعلامية أمام الملحقيات العسكرية الأجنبية: "بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كان من الممكن أيضًا تنظيم حوار مع كييف حول تبادل أسرى الحرب وجثث القتلى من الجنود. وقد تم تنفيذ 27 عملية من هذا القبيل حتى الآن".
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة طبية دائمة في وزارة الدفاع الروسية لفحص المرضى والجرحى من أسرى الحرب. تعمل اللجنة وفق التوصيات والمبادئ المستندة إلى اتفاقية جنيف.
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
منتجات مجمع ألماز - أنتي للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
صانع وسائط الدفاع الجوي الروسية ينتج طائرة مسيرة متعددة المهام
12:00 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала