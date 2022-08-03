https://arabic.sputniknews.com/20220803/الدفاع-الروسية-تعلن-أنه-تم-تبادل-الأسرى-بين-روسيا-وأوكرانيا-27-مرة---1065954103.html

الدفاع الروسية تعلن أنه تم تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا 27 مرة

الدفاع الروسية تعلن أنه تم تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا 27 مرة

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، اليوم الأربعاء، أنه تم بالفعل تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا 27 مرة. 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T14:38+0000

2022-08-03T14:38+0000

2022-08-03T14:38+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وقال فومين خلال إحاطة إعلامية أمام الملحقيات العسكرية الأجنبية: "بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كان من الممكن أيضًا تنظيم حوار مع كييف حول تبادل أسرى الحرب وجثث القتلى من الجنود. وقد تم تنفيذ 27 عملية من هذا القبيل حتى الآن".وأضاف أنه تم تشكيل لجنة طبية دائمة في وزارة الدفاع الروسية لفحص المرضى والجرحى من أسرى الحرب. تعمل اللجنة وفق التوصيات والمبادئ المستندة إلى اتفاقية جنيف.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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روسيا