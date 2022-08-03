https://arabic.sputniknews.com/20220803/الدفاع-الروسية-توتر-في-إقليم-قره-باغ-والقوات-الأذربيجانية-تنتهك-وقف-إطلاق-النار-1065960279.html

الدفاع الروسية: توتر في إقليم قره باغ والقوات الأذربيجانية تنتهك وقف إطلاق النار

الدفاع الروسية: توتر في إقليم قره باغ والقوات الأذربيجانية تنتهك وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، رصدها لتوتر في منطقة إقليم قره باغ، حيث انتهكت القوات المسلحة الأذربيجانية نظام وقف إطلاق النار في منطقة مرتفعات... 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T17:00+0000

2022-08-03T17:00+0000

2022-08-03T17:00+0000

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في نشرة وزارة الدفاع الروسية عن نشاط قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ: "نلاحظ تفاقم الوضع في منطقة مسؤولية القوات. في منطقة مرتفعات ساريبابا، تم انتهاك نظام وقف إطلاق النار من جانب القوات المسلحة الأذربيجانية. تقوم قيادة قوات حفظ السلام الروسية مع ممثلي الجانبين الأذربيجاني والأرميني باتخاذ تدابير استقرار الأوضاع".وأعلن المكتب الصحفي بوزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الأذربيجانية سيطرت على بعض المرتفعات في إقليم قره باغ، ردا على ما قامت به القوات الأرمينية من أعمال تخريبية ضد الوحدات الأذربيجانية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أجرى أمس الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ناقش الطرفان فيها تنفيذ بنود اتفاق ناغورنو قره باغ.ونشر موقع الكرملين بيانا جاء فيه: "أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان تباحث خلالها الطرفان في تفاصيل تنفيذ بعض الجوانب العملية لتنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن ناغورنو قاره باغ".وأضاف البيان: "بوتين وباشينيان اتفقا على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات".في سياق متصل، تباحث وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان بشأن فك قيود النقل في جنوب القوقاز، بالإضافة إلى تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بفتح المواصلات المتوقفة والعلاقات الاقتصادية وترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية، وكذلك تطبيع العلاقات بين يريفان وباكو.ونشر موقع وزارة الخارجية الروسية بيانا جاء فيه: "تمت مراجعة تنفيذ الاتفاقيات الثلاثية رفيعة المستوى، حيث تم التأكيد على الالتزام بتنفيذها الشامل والفعال، لا سيما فيما يتعلق بإطلاق أنشطة المشروع لإلغاء حظر النقل والاقتصاد".وأضاف البيان: "تم التباحث بشأن العلاقات في جنوب القوقاز وترسيم الحدود الأرمينية الأذربيجانية وتطبيع العلاقات بين يريفان وباكو".كما تمت مناقشة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إلى روسيا يومي 19 و20 أبريل/ نيسان، وكذلك اتصالات القادة على هامش قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 16 مايو/أيار الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220803/الجيش-الأذربيجاني-يسيطر-على-بعض-المرتفعات-في-قره-باغ-1065958418.html

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