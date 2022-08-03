https://arabic.sputniknews.com/20220803/الدفاع-الروسية-قوات-أوكرانية-تقتحم-مستشفى-في-دونيتسك-مستخدمة-النساء-والأطفال-دروعا-بشرية--1065964171.html

الدفاع الروسية: قوات أوكرانية تقتحم مستشفى في دونيتسك مستخدمة النساء والأطفال دروعا بشرية

الدفاع الروسية: قوات أوكرانية تقتحم مستشفى في دونيتسك مستخدمة النساء والأطفال دروعا بشرية

أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية اقتحمت... 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T20:19+0000

2022-08-03T20:19+0000

2022-08-03T20:19+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتيف، في إحاطة إعلامية: "في دوبروبول بجمهورية دونيتسك الشعبية، تتركز وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مباني مستشفى الولادة (حي ساناتوري)، حيث تم تجهيز مستودعات أسلحة وذخيرة. ولا يتم إجلاء العاملين والطاقم الطبي والنساء اللواتي لديهن أطفال حديثي الولادة، لاستخدامهم (دروعا بشرية)".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

https://arabic.sputniknews.com/20220803/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-أصرت-على-احتجاز-أسرى-آزوف-في-مركز-الاحتجاز-المؤقت-في-يلينوفكا---1065959077.html

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