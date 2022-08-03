https://arabic.sputniknews.com/20220803/الدفاع-الروسية-قوات-أوكرانية-تقتحم-مستشفى-في-دونيتسك-مستخدمة-النساء-والأطفال-دروعا-بشرية--1065964171.html
الدفاع الروسية: قوات أوكرانية تقتحم مستشفى في دونيتسك مستخدمة النساء والأطفال دروعا بشرية
الدفاع الروسية: قوات أوكرانية تقتحم مستشفى في دونيتسك مستخدمة النساء والأطفال دروعا بشرية
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية اقتحمت... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T20:19+0000
2022-08-03T20:19+0000
2022-08-03T20:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتيف، في إحاطة إعلامية: "في دوبروبول بجمهورية دونيتسك الشعبية، تتركز وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مباني مستشفى الولادة (حي ساناتوري)، حيث تم تجهيز مستودعات أسلحة وذخيرة. ولا يتم إجلاء العاملين والطاقم الطبي والنساء اللواتي لديهن أطفال حديثي الولادة، لاستخدامهم (دروعا بشرية)".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220803/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-أصرت-على-احتجاز-أسرى-آزوف-في-مركز-الاحتجاز-المؤقت-في-يلينوفكا---1065959077.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: قوات أوكرانية تقتحم مستشفى في دونيتسك مستخدمة النساء والأطفال دروعا بشرية
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أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية اقتحمت مستشفى في دوبروبول بجمهورية دونيتسك الشعبية، وقامت بتجهيز مستودعات للأسلحة والذخيرة، مشيراً إلى أنه تم احتجاز الطاقم الطبي والنساء والأطفال كدروع بشرية.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتيف، في إحاطة إعلامية
: "في دوبروبول بجمهورية دونيتسك الشعبية، تتركز وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مباني مستشفى الولادة (حي ساناتوري)، حيث تم تجهيز مستودعات أسلحة وذخيرة. ولا يتم إجلاء العاملين والطاقم الطبي والنساء اللواتي لديهن أطفال حديثي الولادة، لاستخدامهم (دروعا بشرية)".
وأشار ميزينتسيف إلى أنه في نيكولايف، في مستشفى الأمراض المعدية للأطفال..، قام مقاتلو الكتائب القومية بوضع مدفعية وراجمة للصواريخ، بينما لم يتم إجلاء سكان المنازل المجاورة.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.