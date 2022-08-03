https://arabic.sputniknews.com/20220803/السعودية-تبدأ-عمليات-استمطار-السحب-في-مدينة-الباحة-1065957878.html

السعودية تبدأ عمليات استمطار السحب في مدينة الباحة

السعودية تبدأ عمليات استمطار السحب في مدينة الباحة

تحاول المملكة العربية السعودية مكافحة التصحر وتعويض النقص في المياه والتخفيف من تأثير ارتفاع درجات الحرارة عن طريق استمطار السحب. 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T16:02+0000

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2022-08-03T16:02+0000

منوعات

السعودية

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وأعلنت إمارة منطقة الباحة في المملكة بدء عملية تلقيح السحب عن طريق الطائرات لاستمطارها وفقا لجداول زمنية تم إعدادها مسبقا، حسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم الأربعاء.وأنشأت المملكة غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة عملية استمطار السحب، حيث يتم تزويدها بأحدث التقنيات الخاصة بالأرصاد الجوية.وتقوم عملية استمطار السحب على تحديد مواقع محددة يتم استهدافها بواسطة طائرة تحمل مواد صديقة للبيئة يتم نشرها على السحب لتحفيز سقوط الأمطار بكميات مناسبة.

https://arabic.sputniknews.com/20220428/أول-عملية-استمطار-للسحب-في-السعودية-تثير-تفاعلا-على-مواقع-التواصل-فيديو-1061715857.html

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