https://arabic.sputniknews.com/20220803/السعودية-تبدأ-عمليات-استمطار-السحب-في-مدينة-الباحة-1065957878.html
السعودية تبدأ عمليات استمطار السحب في مدينة الباحة
السعودية تبدأ عمليات استمطار السحب في مدينة الباحة
تحاول المملكة العربية السعودية مكافحة التصحر وتعويض النقص في المياه والتخفيف من تأثير ارتفاع درجات الحرارة عن طريق استمطار السحب. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T16:02+0000
2022-08-03T16:02+0000
2022-08-03T16:02+0000
منوعات
السعودية
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وأعلنت إمارة منطقة الباحة في المملكة بدء عملية تلقيح السحب عن طريق الطائرات لاستمطارها وفقا لجداول زمنية تم إعدادها مسبقا، حسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم الأربعاء.وأنشأت المملكة غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة عملية استمطار السحب، حيث يتم تزويدها بأحدث التقنيات الخاصة بالأرصاد الجوية.وتقوم عملية استمطار السحب على تحديد مواقع محددة يتم استهدافها بواسطة طائرة تحمل مواد صديقة للبيئة يتم نشرها على السحب لتحفيز سقوط الأمطار بكميات مناسبة.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/أول-عملية-استمطار-للسحب-في-السعودية-تثير-تفاعلا-على-مواقع-التواصل-فيديو-1061715857.html
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سبوتنيك عربي
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منوعات, السعودية
السعودية تبدأ عمليات استمطار السحب في مدينة الباحة
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تحاول المملكة العربية السعودية مكافحة التصحر وتعويض النقص في المياه والتخفيف من تأثير ارتفاع درجات الحرارة عن طريق استمطار السحب.
وأعلنت إمارة منطقة الباحة في المملكة بدء عملية تلقيح السحب عن طريق الطائرات لاستمطارها وفقا لجداول زمنية
تم إعدادها مسبقا، حسبما ذكرت
صحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم الأربعاء.
وأنشأت المملكة غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة عملية استمطار السحب، حيث يتم تزويدها بأحدث التقنيات الخاصة
بالأرصاد الجوية.
وتقوم عملية استمطار السحب
على تحديد مواقع محددة يتم استهدافها بواسطة طائرة تحمل مواد صديقة للبيئة يتم نشرها على السحب لتحفيز سقوط الأمطار بكميات مناسبة.