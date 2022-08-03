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السعودية تعلن رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة بعد عامين على وضعها للحماية من كورونا
السعودية تعلن رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة بعد عامين على وضعها للحماية من كورونا
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، "رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة في مكة بعد عامين على وضعها للحماية من فيروس كورونا". 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T07:15+0000
2022-08-03T07:15+0000
أخبار السعودية اليوم
فيروس كورونا
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ونقلت رئاسة شؤون الحرمين عن رئيسها، عبد الرحمن السديد، إنه تم "إزالة الحواجز الوقائية تزامنا مع بدء موسم العمرة"، موجها الشكر والتقدير للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على ما يوليانه من عناية واهتمام ودعم للحرمين الشريفين.ونشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو يظهر رد فعل المعتمرين على هذه الخطوة، إذا تهافتوا نحو تقبيل الحجر الأسود ولمس جدار الكعبة المشرفة.يذكر أن السعودية كانت قد وضعت حواجز وقائية حول الكعبة للوقاية من فيروس كورونا منتصف عام 2020.
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أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا

السعودية تعلن رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة بعد عامين على وضعها للحماية من كورونا

07:15 GMT 03.08.2022
© AFP 2022 / Christina Assiالحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© AFP 2022 / Christina Assi
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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، "رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة في مكة بعد عامين على وضعها للحماية من فيروس كورونا".
ونقلت رئاسة شؤون الحرمين عن رئيسها، عبد الرحمن السديد، إنه تم "إزالة الحواجز الوقائية تزامنا مع بدء موسم العمرة"، موجها الشكر والتقدير للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على ما يوليانه من عناية واهتمام ودعم للحرمين الشريفين.
ونشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو يظهر رد فعل المعتمرين على هذه الخطوة، إذا تهافتوا نحو تقبيل الحجر الأسود ولمس جدار الكعبة المشرفة.
يذكر أن السعودية كانت قد وضعت حواجز وقائية حول الكعبة للوقاية من فيروس كورونا منتصف عام 2020.
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