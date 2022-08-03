https://arabic.sputniknews.com/20220803/الصدر-يوجه-بالاعتصام-في-محيط-البرلمان-تجديد-الهدنة-باليمن-شهرين-سفينة-حبوب-أوكرانية-تتجه-للبنان-1065961276.html

الصدر يوجه بالاعتصام في محيط البرلمان.. تجديد الهدنة باليمن شهرين.. سفينة حبوب أوكرانية تتجه للبنان

الصدر يوجه بالاعتصام في محيط البرلمان.. تجديد الهدنة باليمن شهرين.. سفينة حبوب أوكرانية تتجه للبنان

أصدر التيار الصدري في العراق تعليمات لأنصاره بإخلاء مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء، والاكتفاء بالاعتصام في محيطه، وذلك في ظل توترات سياسية تشهدها البلاد بسبب... 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T17:30+0000

2022-08-03T17:30+0000

2022-08-03T17:30+0000

عالم سبوتنيك

راديو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1065960836_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_03eab02574bfa39e261d83bcf5fec602.png

الصدر يطالب أنصاره باعتصامهم خارج البرلمان.. تجديد الهدنة باليمن.. سفينة حبوب أوكرانية إلى لبنان الصدر يطالب أنصاره باعتصامهم خارج البرلمان.. تجديد الهدنة باليمن.. سفينة حبوب أوكرانية إلى لبنان

التيار الصدري يطلب من مناصريه مواصلة اعتصامهم في محيط البرلمانوأصدر التيار، عبر القيادي المقرب من الزعيم مقتدى الصدر ، صالح محمد العراقي، بيانًا، جاء فيه أنه يدعو أنصاره الى إخلاء مبنى البرلمان وتحوّل الاعتصام أمام وحول البرلمان خلال مدة أقصاها 72 ساعة".وتابع البيان أنه سيتم إصدار تعليمات بأماكن أخرى للاعتصام إن وجدت، بجانب التأكيد على أهمية استمرار الاعتصام".ودعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، جميع الأطراف السياسية في البلاد، إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل الأطراف لحل الأزمة التي تشهدها البلاد.ورفع التيار الصدري سقف مطالبه بعد أن كان معترضا على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة مطالبا بتغيير جذري للنظام السياسي في البلاد .قال أثير الشرع، الكاتب والمحلل السياسي العراقي إن الوضع السياسي مربك حاليا، والمهم تحديد من المسؤل عن ذلك، فالكتلة الصدرية هي من فازت بالانتخابات وهي من استقالت من البرلمان وهي من تعتصم بالبرلمان، والخشية بالتأكيد من وقوع بعض المواطنين أدوات في يد قوى وإرادات خارجية، لذلك الطريق الوحيد والأسلم هو الحوار، وما حدث يدفع للعديد من الأسئلة كذلك؛ فبقاء مناصري الكتلة الصدرية داخل المنطقة الصدرية حدث بإرادة وتشجيع ودعم من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وأيضا القوات الأمنية كل ذلك يثير علامات استفهام كثيرة .بدلا من ستة أشهر الأمم المتحدة تعلن أن الأطراف المتحاربة في اليمن توافق على تجديد الهدنة شهرينقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج إن الأطراف المتحاربة وافقت على تمديد هدنة انتهت يوم الثلاثاء لمدة شهرين إضافيين، رغم الضغوط الدولية من أجل اتفاق موسع يمكنه الاستفادة من أطول فترة هدوء نسبي في نحو سبع سنوات.وأضاف جروندبرج في بيان "يتضمن هذا التمديد للهدنة التزاما من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن".وكان جروندبرج يضغط من أجل هدنة مدتها ستة أشهر مع إجراءات إضافية، لكن انعدام الثقة عميق بين الجانبين وكان لديهما شكاوى بشأن تنفيذ اتفاق الهدنة الحالي.ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتجديد الهدنة لكنه قال في بيان إنه رغم كونها خطوة مهمة وضرورية لإنقاذ الأرواح فإنها "غير كافية على المدى الطويل".في حديثه لعالم سبوتنيك قال أكرم الحاج المحلل السياسي اليمني في صنعاء إن الإشكالية الأساسية ليست في فترة الهدنة لكن هناك عدم ثقة فيما بين الأطراف اليمنية وهناك تخوفات وتجاذبات إقليمية ودولية تتلاعب بهذه الملفات والأمم المتحدة ذاتها تحولت فقط إلى ساعي بريد لنقل المقترحات والأفكار وكأنها لا تحمل أي مشروع تصالحي..انتهاء تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية في إسطنبول لتتجه إلى لبنانأعلنت وزارة الدفاع التركية، أن وفد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول انتهى من تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية، وأنها ستتجه إلى لبنان.وتكون وفد التفتيش من 20 شخصا وتألف الوفد من ممثلين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة ، واستغرقت عملية تفتيش السفينة نحو ساعة، وعملية التفتيش شملت أشخاصا من روسيا".وكانت الباخرة المحملة بالحبوب الأوكرانية قد تحركت من ميناء أوديسا، يوم الإثنين، لتكون هي الشحنة الأولى من الحبوب التي يتم تصديرها بعد اتفاق تصدير الحبوب الموقع بين روسيا وأوكرانيا . ووقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقًا يسمح للثانية باستئناف تصدير الحبوب عبر موانئها على البحر الأسود. كما يسمح الاتفاق لروسيا بتصدير الحبوب والأسمدة.وأضاف أن هذه الخطوة سيتم البناء عليها والمشكلة الأساسية بالطبع هي أن الولايات المتحدة تريد إطالة أمد الحرب لإضعاف روسيا وخنقها وتحجيم دورها، وما حدث حاليا سيكون له تأثير ايجابي بالطبع على أسعار الغذاء العالمية .

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

عالم سبوتنيك, راديو, аудио