https://arabic.sputniknews.com/20220803/الصدر-يوجه-بالاعتصام-في-محيط-البرلمان-تجديد-الهدنة-باليمن-شهرين-سفينة-حبوب-أوكرانية-تتجه-للبنان-1065961276.html
الصدر يوجه بالاعتصام في محيط البرلمان.. تجديد الهدنة باليمن شهرين.. سفينة حبوب أوكرانية تتجه للبنان
الصدر يوجه بالاعتصام في محيط البرلمان.. تجديد الهدنة باليمن شهرين.. سفينة حبوب أوكرانية تتجه للبنان
أصدر التيار الصدري في العراق تعليمات لأنصاره بإخلاء مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء، والاكتفاء بالاعتصام في محيطه، وذلك في ظل توترات سياسية تشهدها البلاد بسبب... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T17:30+0000
2022-08-03T17:30+0000
2022-08-03T17:30+0000
عالم سبوتنيك
راديو
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الصدر يطالب أنصاره باعتصامهم خارج البرلمان.. تجديد الهدنة باليمن.. سفينة حبوب أوكرانية إلى لبنان
الصدر يطالب أنصاره باعتصامهم خارج البرلمان.. تجديد الهدنة باليمن.. سفينة حبوب أوكرانية إلى لبنان
التيار الصدري يطلب من مناصريه مواصلة اعتصامهم في محيط البرلمانوأصدر التيار، عبر القيادي المقرب من الزعيم مقتدى الصدر ، صالح محمد العراقي، بيانًا، جاء فيه أنه يدعو أنصاره الى إخلاء مبنى البرلمان وتحوّل الاعتصام أمام وحول البرلمان خلال مدة أقصاها 72 ساعة".وتابع البيان أنه سيتم إصدار تعليمات بأماكن أخرى للاعتصام إن وجدت، بجانب التأكيد على أهمية استمرار الاعتصام".ودعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، جميع الأطراف السياسية في البلاد، إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل الأطراف لحل الأزمة التي تشهدها البلاد.ورفع التيار الصدري سقف مطالبه بعد أن كان معترضا على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة مطالبا بتغيير جذري للنظام السياسي في البلاد .قال أثير الشرع، الكاتب والمحلل السياسي العراقي إن الوضع السياسي مربك حاليا، والمهم تحديد من المسؤل عن ذلك، فالكتلة الصدرية هي من فازت بالانتخابات وهي من استقالت من البرلمان وهي من تعتصم بالبرلمان، والخشية بالتأكيد من وقوع بعض المواطنين أدوات في يد قوى وإرادات خارجية، لذلك الطريق الوحيد والأسلم هو الحوار، وما حدث يدفع للعديد من الأسئلة كذلك؛ فبقاء مناصري الكتلة الصدرية داخل المنطقة الصدرية حدث بإرادة وتشجيع ودعم من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وأيضا القوات الأمنية كل ذلك يثير علامات استفهام كثيرة .بدلا من ستة أشهر الأمم المتحدة تعلن أن الأطراف المتحاربة في اليمن توافق على تجديد الهدنة شهرينقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج إن الأطراف المتحاربة وافقت على تمديد هدنة انتهت يوم الثلاثاء لمدة شهرين إضافيين، رغم الضغوط الدولية من أجل اتفاق موسع يمكنه الاستفادة من أطول فترة هدوء نسبي في نحو سبع سنوات.وأضاف جروندبرج في بيان "يتضمن هذا التمديد للهدنة التزاما من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن".وكان جروندبرج يضغط من أجل هدنة مدتها ستة أشهر مع إجراءات إضافية، لكن انعدام الثقة عميق بين الجانبين وكان لديهما شكاوى بشأن تنفيذ اتفاق الهدنة الحالي.ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتجديد الهدنة لكنه قال في بيان إنه رغم كونها خطوة مهمة وضرورية لإنقاذ الأرواح فإنها "غير كافية على المدى الطويل".في حديثه لعالم سبوتنيك قال أكرم الحاج المحلل السياسي اليمني في صنعاء إن الإشكالية الأساسية ليست في فترة الهدنة لكن هناك عدم ثقة فيما بين الأطراف اليمنية وهناك تخوفات وتجاذبات إقليمية ودولية تتلاعب بهذه الملفات والأمم المتحدة ذاتها تحولت فقط إلى ساعي بريد لنقل المقترحات والأفكار وكأنها لا تحمل أي مشروع تصالحي..انتهاء تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية في إسطنبول لتتجه إلى لبنانأعلنت وزارة الدفاع التركية، أن وفد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول انتهى من تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية، وأنها ستتجه إلى لبنان.وتكون وفد التفتيش من 20 شخصا وتألف الوفد من ممثلين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة ، واستغرقت عملية تفتيش السفينة نحو ساعة، وعملية التفتيش شملت أشخاصا من روسيا".وكانت الباخرة المحملة بالحبوب الأوكرانية قد تحركت من ميناء أوديسا، يوم الإثنين، لتكون هي الشحنة الأولى من الحبوب التي يتم تصديرها بعد اتفاق تصدير الحبوب الموقع بين روسيا وأوكرانيا . ووقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقًا يسمح للثانية باستئناف تصدير الحبوب عبر موانئها على البحر الأسود. كما يسمح الاتفاق لروسيا بتصدير الحبوب والأسمدة.وأضاف أن هذه الخطوة سيتم البناء عليها والمشكلة الأساسية بالطبع هي أن الولايات المتحدة تريد إطالة أمد الحرب لإضعاف روسيا وخنقها وتحجيم دورها، وما حدث حاليا سيكون له تأثير ايجابي بالطبع على أسعار الغذاء العالمية .
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الصدر يوجه بالاعتصام في محيط البرلمان.. تجديد الهدنة باليمن شهرين.. سفينة حبوب أوكرانية تتجه للبنان
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أصدر التيار الصدري في العراق تعليمات لأنصاره بإخلاء مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء، والاكتفاء بالاعتصام في محيطه، وذلك في ظل توترات سياسية تشهدها البلاد بسبب خلافات على تشكيل الحكومة الجديدة.
التيار الصدري يطلب من مناصريه مواصلة اعتصامهم في محيط البرلمان
وأصدر التيار، عبر القيادي المقرب من الزعيم مقتدى الصدر ، صالح محمد العراقي، بيانًا، جاء فيه أنه يدعو أنصاره الى إخلاء مبنى البرلمان وتحوّل الاعتصام أمام وحول البرلمان خلال مدة أقصاها 72 ساعة".
وتابع البيان أنه سيتم إصدار تعليمات بأماكن أخرى للاعتصام إن وجدت، بجانب التأكيد على أهمية استمرار الاعتصام".
ودعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، جميع الأطراف السياسية في البلاد، إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل الأطراف لحل الأزمة التي تشهدها البلاد.
ورفع التيار الصدري سقف مطالبه بعد أن كان معترضا على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة مطالبا بتغيير جذري للنظام السياسي في البلاد .
قال أثير الشرع، الكاتب والمحلل السياسي العراقي إن الوضع السياسي مربك حاليا، والمهم تحديد من المسؤل عن ذلك، فالكتلة الصدرية هي من فازت بالانتخابات وهي من استقالت من البرلمان وهي من تعتصم بالبرلمان، والخشية بالتأكيد من وقوع بعض المواطنين أدوات في يد قوى وإرادات خارجية، لذلك الطريق الوحيد والأسلم هو الحوار، وما حدث يدفع للعديد من الأسئلة كذلك؛ فبقاء مناصري الكتلة الصدرية داخل المنطقة الصدرية حدث بإرادة وتشجيع ودعم من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وأيضا القوات الأمنية كل ذلك يثير علامات استفهام كثيرة .
وأضاف الشرع أنه في الأغلب هناك العديد من السيناريوهات، فالاعتقاد السائد أن الإخوة في التيار الصدري يريدون إبقاء السيد الكاظمي لمدة عامين وحتى 2024 لغايات معينة، وهذا ما سيكون محور المطالب الحقيقية لهذه التظاهرات والبقاء في الاعتصامات وإذا تمت الموافقة على بقاء الكاظمي فسيعود كل شيء إلى مكانه وإن لم يكن فلكل حادث حديث.
بدلا من ستة أشهر الأمم المتحدة تعلن أن الأطراف المتحاربة في اليمن توافق على تجديد الهدنة شهرين
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج إن الأطراف المتحاربة وافقت على تمديد هدنة انتهت يوم الثلاثاء لمدة شهرين إضافيين، رغم الضغوط الدولية من أجل اتفاق موسع يمكنه الاستفادة من أطول فترة هدوء نسبي في نحو سبع سنوات.
وأضاف جروندبرج في بيان "يتضمن هذا التمديد للهدنة التزاما من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن".
وكان جروندبرج يضغط من أجل هدنة مدتها ستة أشهر مع إجراءات إضافية، لكن انعدام الثقة عميق بين الجانبين وكان لديهما شكاوى بشأن تنفيذ اتفاق الهدنة الحالي.
ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتجديد الهدنة لكنه قال في بيان إنه رغم كونها خطوة مهمة وضرورية لإنقاذ الأرواح فإنها "غير كافية على المدى الطويل".
في حديثه لعالم سبوتنيك قال أكرم الحاج المحلل السياسي اليمني في صنعاء إن الإشكالية الأساسية ليست في فترة الهدنة لكن هناك عدم ثقة فيما بين الأطراف اليمنية وهناك تخوفات وتجاذبات إقليمية ودولية تتلاعب بهذه الملفات والأمم المتحدة ذاتها تحولت فقط إلى ساعي بريد لنقل المقترحات والأفكار وكأنها لا تحمل أي مشروع تصالحي..
وأضاف الحاج أن جميع الأطراف مستفيدة من الهدنة لكنها استفادة سلبية ولا تخدم المواطن، هي تخدم في اتجاه إعادة التموضع وإعادة تمترس، وإعادة الجاهزية العسكرية في الميدان لكن المواطن لن يلمسها خاصة فيما يتعلق بحلحلة مسألة فتح الطرقات وفتح مطار صنعاء ، فهناك ضغوط وعراقيل وأيضا فتح ميناء الحديدة لوصول الغذاء والدواء أي أن المعاناة مستمرة..
انتهاء تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية في إسطنبول لتتجه إلى لبنان
أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن وفد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول انتهى من تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية، وأنها ستتجه إلى لبنان.
وتكون وفد التفتيش من 20 شخصا وتألف الوفد من ممثلين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة ، واستغرقت عملية تفتيش السفينة نحو ساعة، وعملية التفتيش شملت أشخاصا من روسيا".
وكانت الباخرة المحملة بالحبوب الأوكرانية قد تحركت من ميناء أوديسا، يوم الإثنين، لتكون هي الشحنة الأولى من الحبوب التي يتم تصديرها بعد اتفاق تصدير الحبوب الموقع بين روسيا وأوكرانيا . ووقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقًا يسمح للثانية باستئناف تصدير الحبوب عبر موانئها على البحر الأسود. كما يسمح الاتفاق لروسيا بتصدير الحبوب والأسمدة.
في حديثه لعالم سبوتنيك قال طه عودة أوغلو المحلل السياسي التركي إن وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية هو إنجاز بالفعل لكن هناك تحديات فيما يتعلق بالخطوات القادمة، وفي الوقت نفسه يؤكد أن المبادرة إيجابية في تبديد المخاوف العالمية فيما يتعلق بأزمة الحبوب وهو رد واضح ومباشر على الادعاءات الغربية بأن روسيا تستخدم ورقة الغذاء كسلاح وما حدث رد صريح من موسكو..
وأضاف أن هذه الخطوة سيتم البناء عليها والمشكلة الأساسية بالطبع هي أن الولايات المتحدة تريد إطالة أمد الحرب لإضعاف روسيا وخنقها وتحجيم دورها، وما حدث حاليا سيكون له تأثير ايجابي بالطبع على أسعار الغذاء العالمية .