https://arabic.sputniknews.com/20220803/الصين-تتعهد-باتخاذ-إجراءات-قوية-ردا-على-زيارة-بيلوسي-لتايوان-1065940593.html
الصين تتعهد باتخاذ إجراءات قوية ردا على زيارة بيلوسي لتايوان
الصين تتعهد باتخاذ إجراءات قوية ردا على زيارة بيلوسي لتايوان
أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشوينونغ، اليوم الأربعاء، أن إجراءات الرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، ستكون... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T10:58+0000
2022-08-03T10:58+0000
2022-08-03T10:58+0000
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وقالت تشوينونغ خلال إفادة صحفية: "أدلى وزير الخارجية [وانغ يي] صباح اليوم بتصريحات مفادها أن الصين ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن أراضيها والولايات المتحدة ستتحمل مسؤولية كل ما يحدث.. إجراءات الرد ستكون قوية وسريعة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كاريكاتير, وسائط متعددة, أخبار تايوان, الصين
الصين تتعهد باتخاذ إجراءات قوية ردا على زيارة بيلوسي لتايوان
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أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشوينونغ، اليوم الأربعاء، أن إجراءات الرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، ستكون قوية وسريعة.
وقالت تشوينونغ خلال إفادة صحفية
: "أدلى وزير الخارجية [وانغ يي] صباح اليوم بتصريحات مفادها أن الصين ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن أراضيها والولايات المتحدة ستتحمل مسؤولية كل ما يحدث.. إجراءات الرد ستكون قوية وسريعة".