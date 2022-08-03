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https://arabic.sputniknews.com/20220803/الصين-تتعهد-باتخاذ-إجراءات-قوية-ردا-على-زيارة-بيلوسي-لتايوان-1065940593.html
الصين تتعهد باتخاذ إجراءات قوية ردا على زيارة بيلوسي لتايوان
الصين تتعهد باتخاذ إجراءات قوية ردا على زيارة بيلوسي لتايوان
أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشوينونغ، اليوم الأربعاء، أن إجراءات الرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، ستكون... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T10:58+0000
2022-08-03T10:58+0000
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وقالت تشوينونغ خلال إفادة صحفية: "أدلى وزير الخارجية [وانغ يي] صباح اليوم بتصريحات مفادها أن الصين ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن أراضيها والولايات المتحدة ستتحمل مسؤولية كل ما يحدث.. إجراءات الرد ستكون قوية وسريعة".
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الصين تتعهد باتخاذ إجراءات قوية ردا على زيارة بيلوسي لتايوان

10:58 GMT 03.08.2022
© Sputnikالصين تتعهد باتخاذ إجراءات قوية ردا على زيارة بيلوسي لتايوان
الصين تتعهد باتخاذ إجراءات قوية ردا على زيارة بيلوسي لتايوان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© Sputnik
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أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشوينونغ، اليوم الأربعاء، أن إجراءات الرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، ستكون قوية وسريعة.
وقالت تشوينونغ خلال إفادة صحفية: "أدلى وزير الخارجية [وانغ يي] صباح اليوم بتصريحات مفادها أن الصين ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن أراضيها والولايات المتحدة ستتحمل مسؤولية كل ما يحدث.. إجراءات الرد ستكون قوية وسريعة".
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